領英將關閉中國求職應用 公司裁員716人

科技

中美 – 微軟公司旗下聚焦於商業專業人士的社交媒體網絡領英（LinkedIn）5月8日表示，將裁員 716 人，同時稱將關閉中國的求職應用服務。在最新的業務調整後，領英稱，由於激烈的競爭和充滿挑戰的宏觀經濟環境，它將停止中國的求職應用服務，目前僅存的應用程序InCareers也將於8月9日下線。

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大多數美國互聯網跨國公司（Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 等）在中國被封鎖已久，未能遵守嚴格的當地法規，而且始終沒有清晰的輪廓。 科技巨頭被迫以社會穩定的名義屏蔽所有不需要的內容和被認為具有政治敏感性的在線話題。 近年來，領英LinkedIn 因刪除持不同政見者的賬戶並從其頁面上刪除政治敏感內容而受到抨擊。

近幾個月來，科技行業出現了多次裁員：亞馬遜裁員 27,000 人，美國社交媒體公司Meta（Facebook 和 Instagram 的母公司）裁員 21,000 人，以搜索引擎聞名的美國知名科技公司谷歌（Google）成立的一家新公司Alphabet（谷歌的母公司）裁員 12,000 人。 微軟在 2016 年以 260 億美元（240 億歐元）的價格收購了 LinkedIn，而微軟則在 1 月份宣布裁員 10,000 人。