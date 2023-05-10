中方促南韓人權組織撤回頒獎予鄒幸彤 遭拒絕

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中國駐南韓光洲總領事張承剛到訪韓國最大的人權組織「光州518紀念基金會」，要求對方重新考慮向香港前支聯會副主席鄒幸彤頒發年度人權獎的決定，但遭拒絕。

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這並非中國官員首次干預人權獎的頒發，但親身到相關組織表達反對意見的，則較為罕見。例如在香港已有二十多年歷史的香港人權新聞獎，2022年頒獎禮舉行在即時決定暫停，餘下作為主辦單位的香港外國記者會主席瑞凱德（Keith Richburg）承認，取消「人權新聞獎」前與中國外交部視像會面並告知決定。在此決定前，另外兩個主辦組織先後退出，而部分得獎者因為國安相關問題而被排除在名單之外，導致外國記者會部分執行委員辭職以示抗議。其後，該人權獎改由美國一間大學接辦。

根據南韓英文傳媒《韓國時報》（The Korean Times）報道，周一(8日)向基金會負責人表達反對頒獎予鄒幸彤的中國駐光洲領事館官員共有三人，包括總領事張承剛在內。他們表示，鄒幸彤是罪犯，參與的暴力抗議活動對中國造成損害，促請基金會重新考慮頒獎的決定，指向她頒獎可能導致中國人對光州的印象變得負面，對光州和中國友好關係造成障礙。

鄒幸彤是現已解散，但在過去三十年每年舉辦六四燭光悼念晚會的支聯會的副主席，因參與未經批准集會和拒絕應警方國安處要求而提文資料被判刑，現與支聯會及另外兩名正副主席同被控香港國安法下的勾結外國勢力罪，但沒有任何一條控罪涉及暴力。

報道指，基金會已拒絕應中方要求撤回獎項，認為一國政府不應干預私人機構的決定。該會會長元善錫(Won Sun-seok音譯)指出，一國政府應該尊重私人機構就其對人權的評價以至頒獎決定，該獎項亦非表達對中國制度的不滿，期望中國政府不要對獎項反應過敏。

鄒幸彤上周二(2日)獲選為「2023年光州人權獎」得主，是首次有香港人獲此獎項，但由於她仍在獄中還柙候審，報道預料其代表將會出席於下周四（18日）舉行的頒獎禮，代她領獎。

人權獎的評審委員會以「民主運動和民主抗爭的人權律師」來形容鄒幸彤，又指頒獎予她，是給予全世界人權活動人士和公民勇氣及希望。

「光州518紀念基金會」於1994年成立，目的是紀念1980年5月18日的「光州事件」，目前是南韓最大規模的人權組織，在2000年開始設立「光州人權獎」，紀念光州民主運動的精神，並表彰為人權與和平而奮鬥的人。鄒幸彤獲頒今年的「光州人權獎」，評審委員會形容她為紀念1989年六四屠城遇難者舉行的燭光悼念活動，讚揚她作為一名人權律師，一直在抵抗香港政府的反民主和反人權行為，她已成為每個渴望民主的人的象徵人物；即使在被拘留期間，也繼續對壓迫香港人的制度抗爭，給予世界各地渴望民主社會的人權活動家和公民，帶來勇氣和希望。