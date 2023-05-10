各界悼念在烏克蘭遇害的記者阿爾曼·索爾丁 法國反恐檢察官展開"戰爭罪"調查

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法國記者阿爾曼·索爾丁在烏克蘭的一次火箭彈襲擊中喪生，法國媒體、政界及社會各界周三紛紛悼念這位戰地記者，讚揚他的勇氣和才華。聯合國教科文組織譴責法新社記者阿爾曼·索爾丁在烏克蘭遇害事件；法國反恐檢察官辦公室宣布已展開"戰爭罪"調查。

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法新社報道，法國反恐檢察官辦公室周三宣布，已責成打擊危害人類罪中央辦公廳展開戰爭罪調查，旨在對記者阿爾曼·索爾丁死亡的具體情況展開調查。

法國國民議會周二夜間的會議以及周三法國參院的會議，都為記者阿爾曼·索爾丁默哀悼念。

法國總理博爾納表示：“他之所以倒下，是因為他堅信新聞報道責任重大，不會屈服於任何勢力。”法國總理說，“新聞事業和新聞自由對我們的國民和民主至關重要”。

英國首相里蘇納克通過他的發言人表示，“阿爾曼是一位才華橫溢、勇敢的記者”，蘇納克並稱讚他以激情“照亮了這場黑暗的戰爭”。

烏克蘭文化部長亞歷山大·特卡琴科Oleksandr Tkachenko則感謝阿爾曼的勇氣 。

周二下午，32歲的法新社駐烏克蘭攝影記者阿爾曼·索爾丁 (Arman Soldin) 在烏克蘭東部被圍困的巴赫穆特 (Bakhmout) 鎮附近遭到俄羅斯火箭彈襲擊身亡。

阿爾曼遇襲的頓涅茨克地區州長帕夫洛·基里連科 (Pavlo Kirilenko)表示， “感謝所有冒着生命危險講述真相的人”。

法新社社長法布里斯·弗里斯表示，“整個機構都因失去阿爾曼而悲痛欲絕”，“他的死亡提醒人們關注每天報道烏克蘭衝突的記者所面臨的風險與危險。”

致力於保護記者安全的聯合國教科文組織譴責了法新社記者阿爾曼·索爾丁在烏克蘭東部遇害的事件。

總部位於法國巴黎的機構的總幹事奧黛麗·阿祖萊呼籲對該案件進行調查，以確定該記者的死因。

她在一份聲明中指出，“我再次呼籲尊重國際人道主義法，包括聯合國安理會在2015年出台的關於在衝突局勢中保護記者、媒體專業人員和相關人員的第2222號決議。”