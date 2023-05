岸田文雄將登上"時代雜誌"封面 內文稱日本希望在全球扮演更堅定角色

日本/美國/政治/亞太

美國時代雜誌(TIME)官方推特5月10日周三發文,公布關於日本首相岸田文雄的獨家報導,並且張貼岸田將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面的照片。時代雜誌發表題為"岸田正讓曾經是和平主義的日本在全球扮演更堅定角色"的獨家報導。

中央社報道,時代雜誌獨家報道題為:"首相岸田文雄正讓曾經是和平主義的日本,在全球舞台上扮演更堅定角色"(Prime Minister Fumio Kishida Is Giving a Once Pacifist Japan a More Assertive Role on the Global Stage)。這篇文章也刊登一張照片,顯示岸田文雄將登上時代雜誌5月號22至29日刊封面。日本讀賣新聞也指出,時代雜誌網絡版報導岸田將登上該期封面。

該期封面上寫道"日本的選擇-首相岸田文雄想要摒棄數十年來的和平主義,並使他的國家成為真正的軍事強國"。

文中寫道,白宮熱切希望具有影響力的夥伴,制衡中國日益增長的影響力,岸田文雄受此鼓舞,已開始着手讓世界第三大經濟體日本,擁有與自身匹配的軍事力量,重返全球大國角色。

此外,文章也提及,東京雖然離烏克蘭首都基輔5000英里之遠,但烏克蘭戰爭已使日本警覺到,自身正面臨一個更危險的世界,尤其是日本仍與俄羅斯因陸海領土爭端而糾纏,朝鮮則時常發射彈道導彈越過日本上空。

文章提到,更令日本擔心的是,中國始終沒有放棄武力犯台,"專制的中國國家主席習近平一再誓言要收復台灣"。

而日本首相岸田文雄周三在東京接受專訪時重申台灣海峽和平的重要性,強調不僅對日本而言,對整個世界而言這都是重要問題。

日經亞洲(Nikkei Asian)報導,岸田文雄表示:"台灣海峽和平穩定不只對我國而言利害攸關,對整個國際社會而言也是如此。我們的立場向來是台灣問題應該透過對話和平解決,我相信七國集團(G7)在這一點上立場一致。"

岸田在G7峰會前在西部廣島巿(Hiroshima)表示,各國領導人將會要求北京以身為國際社會負責任的一員而行動,透過建設性對話推動開展穩定的國際關係。

岸田並表示,他將會致力尋求亞洲其他國家諒解日本在安全上採取更穩健態勢。他說:"日本周邊的安全環境變得更加複雜。朝鮮正以遠高於以往任何時候的頻率進行導彈試射。南海和東海也都出現想以武力改變現狀的企圖。"