德國政府確認授權中國集團入股德國漢堡港碼頭

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德國政府5月10日周三在經過第二次審查後確認，授予一家中國集團入股德國漢堡集裝箱碼頭股份授權。

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法新社報道，德國總理朔爾茨政府周三在一份聲明中表示， “2022年10月31日的政府決定，將出讓股權限制在"低於25%"以下，這一決定沒有修改”。

德國已於2022年10月底決定，批准中國遠洋集團對德國第一商業港口漢堡港碼頭進行有爭議的投資。為了平息包括政府內部人士在內的反對者聲浪，出售的股份被限制在24.9%。

但該集裝箱碼頭被德國負責計算機安全的獨立機構BSI定為“關鍵基礎設施”，股權銷售因此被德國經濟部凍結。

"關鍵基礎設施"這種分類特別要求加強對外國資產的監控。德國經濟部在4月份宣布將對投資授權進行再次審查。

德國政府周三宣布授予一家中國集團入股德國漢堡集裝箱碼頭股份授權，但沒有詳細說明最終批準的原因。

法新社稱，作為前漢堡市長的總理朔爾茨 (Olaf Scholz)， 不顧政府某些成員，如綠黨的副總理羅伯特·哈貝克等人的反對，特別為中國投資予以庇護。

漢堡是德國第一大商業港口，也是歐洲第三大商業港口，僅次於荷蘭鹿特丹和比利時安特衛普。

而作為德國主要的經濟夥伴和強大的汽車行業的重要市場，中國長期以來受到柏林"另眼相待"，儘管德國在最近一年多時間裡對華態度趨於強硬。

德國環境部長主張對北京採取更加強硬的態度，指中國對台灣的不斷威脅以及對打壓新疆維吾爾人。

德國政府強調，德國與歐盟的中國原則保持一致，即“降低其經濟對中國的依賴所帶來的風險”，但不會與巨大中國市場“脫鉤”。