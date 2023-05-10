秦剛欲拉攏歐洲 法德外長接力敲打

中國-歐洲-烏克蘭

法國外交和歐洲事務部長科隆納2023年5月10日與中國外長秦剛在巴黎外交部官邸奧賽宮會晤。科隆納敦促中國利用其與俄羅斯的關係，說服克里姆林宮，"俄羅斯正處於僵局之中......並回歸理性"。

烏克蘭戰爭陰影籠罩着中國外長秦剛歐洲之行，周三，秦剛從柏林抵達巴黎訪問前幾小時，法國外長科隆納已經給兩人的會談定調：中國必須讓俄羅斯清楚，它已陷入僵局。幾小時後，科隆納對秦剛重申，北京應該努力說服俄羅斯，全面遵守聯合國憲章。

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秦剛此行，紐約時報分析稱，旨在“試圖拉攏歐洲領導人”，他們可以和北京做生意，不過，中國與俄羅斯“無止境”的夥伴關係成了拉攏歐洲的障礙。

秦剛在柏林與德國外長貝爾伯克會談後，後者則在聯合新聞會上強硬地表示：中國在烏克蘭戰爭中保持中立，就是站在俄羅斯一邊。貝爾伯克說，北京可以做更多的事情來幫助結束這場戰爭。

秦剛緊接着訪問法國，一些分析人士預料氣氛應比柏林輕鬆，但是，在秦剛抵法前幾小時，法國外長科隆納在德國外長貝爾伯克出席的情況下，明確地表示了法國的意圖，她說，“中國有必要利用其與俄羅斯的關係，讓俄羅斯明白它已陷入僵局，並敦促俄羅斯恢復理智。”

科隆納是在法國內閣會議期間，而且是在德國外長出席的情況下做出上述表態的，因此顯得很不一般，也顯示出這是歐盟層面的基調。

中國一直把維護領土和主權完整作為對外關係的首要原則，那麼，科隆納對症下藥，“我們一直等待着中國參與維護國際秩序的基本原則。”包括“國家主權”、“領土完整”、“合法自衛”。

烏克蘭國家的主權正在遭踐踏，領土完整被迫害，烏克蘭正在全力自衛。這是多麼簡單而明確的邏輯，一點都不像北京說的“烏克蘭問題高度複雜”。

周二尖銳地批評中國保持中立就是站在侵略者一邊的德國外長貝爾伯克則表示：“中國如果下了決心，在結束這場戰爭方面可以起到重要作用。”

秦剛來歐洲，拉攏歐洲，想避開烏克蘭話題看來根本不可能，只能拿出一套老話為自己辯護：“中國不是衝突製造者，也不是衝突參與方”，“烏克蘭問題高度複雜”，中國是“和平的倡導者，和談的推動者”。

在西方輿論看來，與侵略者維持如此高度親密的關係，還要聲稱自己是“中立”的，這是匪夷所思的。而且，明明是俄羅斯侵略烏克蘭，中國卻用“衝突製造者”這樣模稜兩可的語言含糊其辭，至今不肯譴責俄羅斯一句，也讓歐洲無法理解。

從德法外長清晰無誤的表述來看，歐洲已經難以容忍中國在烏克蘭問題上“首鼠兩端”，或者用一位網名的話說“耍花招”了。

秦剛在歐洲陷於北京難於自圓其說的陷阱，處境比較尷尬，儘管中國官方微信公眾號“補一刀”稱，“秦剛歐洲首站，留下的這幾個印象很深刻”。這更像是自說自話，向國內輿論交代。

補一刀也不能不提德國外長暗示中國“假中立”那句話，只是憤憤不平：“但連別國保持中立都不允許？蠻橫了點吧。”