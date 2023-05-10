習近平要青年人自找苦吃惹疑

習近平與中國青年

中國官媒央視近日報道，中共總書記習近平給一所大學的青年學生回信鼓勵他們“自找苦吃”，官媒還誇讚習近平回首自己的青年時代：“我對自己的首要要求就是‘自找苦吃’”。

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習近平又在回憶自己的文革時代，梁家河時光，且不說毛澤東強加於中國幾千萬青年的那段“上山下鄉”時光沒有半點榮耀，要求今天的中國青年們去“自找苦吃”，習近平使用這個詞本身就引起質疑。

有分析說，有句成語叫“自討苦吃”，“自找苦吃”可能是習的發明，大概還是受了毛的某種影響，比如文革時代毛澤東說他贊成一不怕苦二不怕死這樣的口號，有鼓勵愚忠，為了保衛他“敢上刀山，敢下火海”的用意。

“自找苦吃”，就是俗話所說的“自己找的”，“活該”、“自作自受”一類，習把這樣一句諷刺語，至少沒有多少褒義，拿來要求至少還多少對未來抱着一點希望的今天的青年，對他自己也許是創新，但會讓一般的青年人怎麼去想呢|

文革時，中國經濟瀕臨破產邊緣，城市青年無法就業，毛想出絕招，讓他們上山下鄉，但毛沒有說這是讓他們去“自找苦吃”，而是說農村如何如何好，農村是“廣闊天地，大有作為。”一代生龍活虎的青年該就業的無法就業，該繼續學業的無大學可上，文革結束了，大多數知青的青春被耽誤了，回城後一生游離在社會邊緣，那段生活給他們留下了永遠擦不去的傷痕。

但也有官方宣傳的所謂“青春無悔”的極少數人，以為自己那段時間在農村鍛煉了意志，返城後“乘風萬里”。習近平是這一極少數中的極少數，毛死亡後，文革終結，其父習仲勳復出，作為太子黨，他在祖蔭蔽護下得以“步步高升”，他這條路不是靠什麼“自找苦吃”走出來的。

習近平讓青年人“自找苦吃”引起不少反感。時評人蔡慎坤發推評論說：“從來沒有哪一個國家的總統或總理號召年輕人要自找苦吃，即使在毛時代，他也會討好年輕人“你們是早上八九點鐘的太陽”，在全球化時代，信息傳播越來越快捷，越來越透明，要年輕人自找苦吃是對年輕人的蔑視，不可思議的是，黨媒為之大唱讚歌上上下下為之喝彩，放着好好的安穩日子不過，偏要讓年輕人自找苦吃，這是一種什麼居心？要把這個年輕人帶向何處？“

也有分析認為，現在的青年人已經談不上“歲月靜好”了，三年清零的後果一個個浮現，今天，千萬大學畢業生出路艱難，青年失業率逼近百分之二十，房市泡沫正在破，前兩年李克強為了活躍經濟提出的“擺地攤”遭遇習近平抵制，現在也被李強高高捧了出來。前總理說擺地攤，是為了接地氣，興旺經濟，如今這擺地攤，讓人看起來真有點各自謀生去的末路感。

中國國富，民不富，所謂脫貧也是宣傳，紐約時報近日的報道質疑，“為什麼中國互聯網上‘沒有窮人？’”如果真的全都脫貧了，李克強說的六億中國人月收入低於1000元人民幣不存在了，審查官們就不需要忙得刪不過來了。

有網友說，“毛那時候說’世界是我們的’，我們還傻高興。習近平自己不要接班人，政治局常委全是一色的老同志，他給青年人給不出希望，卻給他們出了一個‘自找苦吃’的點子，這就是中國夢啊中國夢？”