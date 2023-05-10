親京港媒連日批「無國界記者」干涉中港事務 RSF稱不懼後續可能打壓

香港/無國界記者

在香港的親北京媒體連日批評關注新聞自由的「無國界記者」(RSF)，指該組織「假借新聞自由之名，從事危害國家安全丶破壞香港繁榮穩定的勾當」。該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）否認有關指控，亦不擔憂有關抨擊會是官方打壓的先兆，強調會繼續關注正被北京領導人逐漸摧毀的香港新聞自由以至各地言論自由情況。

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由北京駐港聯絡辦公室擁有的香港大公文彙傳媒集團，一連三日發文批評每年發表新聞自由指數的「無國界記者」。集團的《大公報》前(8日)天在社評旁的專欄以《中情局打手》為題，指RSF詔這個「所謂『非政府組織』」是美國政府一手扶植的，實際上是「中情局豢養的其中一個政治打手」。美國以抹黑《港區國安法》打壓香港，無國界記者組織便「編造」指數作配合。

香港在RSF的世界新聞自由指數排名，由最高的18位(2002年排名)，到過去十多年在50位前起跌，近年則拾級而下，去年更跌至谷低，在180個國家或地區中排名148位，今年回升8位，但仍處「艱難」組別；而作為香港主權國的中國，排名跌至「尾二」。

屬同一集團的《文匯報》在接下來的兩天繼續抨擊RSF，當中以昨天的規模最大，共有佔半版的兩篇報道，再加社評。

在昨日以調查報道為名的文章中，該報以「無國界記者」過去的一些爭取新聞自由和爭取釋放因新聞自由而被捕人士為據，例如爭取釋放壹傳媒創許人黎智英，指該組織以「所謂『新聞自由』大做文章，並不斷插手香港的內務問題」；當該組織的諮詢委員與黎智英的外國律師團成員有所重疊的「秘密」被揭穿後，便把香港的新聞自由排名急降至148名作為「報復」。另一篇特稿則以一些於2002年至05年間發表的報道來指證「無國界記者」的部分項目帶有政治目的，例證之一是2005年的《梅納德檔案》（El expediente Robert Menard），「踢爆「RSF」接受美國中央情報局（FBI）(記者按: 中情局的英文簡稱應為CIA)的資助後長期針對古巴。」

該報的社評更直指，「無國界記者組織評判香港新聞自由，實質上就是要抹黑攻擊香港國安法丶干預香港事務和中國內政。」指該組織在2019年反修例風波中「上躥下跳，煽風點火」；在香港國安法實施後，又「假借新聞自由之名，從事危害國家安全丶破壞香港繁榮穩定的勾當」。社評總結，國安法實施後，香港社會安定，市民的自由權利得到更好保障。

到了今天，《文彙》則以報道兩個親北京和建制的傳媒組織的聲明來繼續批評RSF，報道引述聲明指，「無國界記者組織」的新聞自由指數「肆意抹黑香港」，又指該指數黑箱作業，沒有公信力。

無國界記者指報道是抹黑 無懼打壓

位處台灣的「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）接受本台電話訪時表示，對被親中媒體點名抹黑表示「榮幸」，亦對報章提及世界新聞自由指數感到高興。

他強調，該組織十分公開，財政來源等資料均可在他們的年報中找到，其工作亦不受任何政府影響。而報道引述的都是二十年前丶後來被指錯誤的報道，並無其他佐證。至於該報指RSF去年4月接受台灣民進黨當局的50萬美金捐助，以在烏克蘭設立媒體自由中心一事，艾瑋昂承認，RSF有些項目曾接收與政府有關連的組織的資助，但都是公開的，他不認為有問題。

他又說，019年社會事件後，RSF的涉港活動較為活躍，那是因為中港的新聞自由均在下滑，特別是北京領導人習近平「耐着性子地」(patiently)摧毀香港的新聞自由，該組織自然要頻頻發聲。他強調，日後會繼續關注香港以至全球有關新聞自由的事務。

對於親北京傳媒大肆抨擊後多會尾隨港府打擊行動，艾瑋昂表示，未感憂慮，這不是因為該組織和他都不在港以致港府奈合不得他們，因為《港區國安法》有條文訂明，香港以外的言行均受該法例管轄，他亦可以被針對，但這不會改變「無國界記者」在香港以至全球的角色。

香港多個公民社會組織或個人在被《文彙》和《大公》大肆抨擊後，被當局以不同法例處理，部分組織其後解散，部分人離港，當中包括民間人權陣線丶香港教育專業人員協會丶香港職工會聯盟丶香港市民支援愛國民主運動聯合會。