中國外長秦剛表示希望訪日

日中/政治

FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends the opening ceremony of the Lanting Forum in Shanghai, China, April 21, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo 秦剛在上海的一個論壇上發表講話 2023年4月21日

據日本共同社等報道，4月，中國國務委員兼外長秦剛在北京會見日本外相林芳正時，表達了上任以來首次作為外長訪日的願望。 兩國政府正尋求在今年紀念《日中和平友好條約》締結 45 周年之際實現秦剛訪日。 結合秦剛訪日，兩國希望重啟暫停的“日中經濟高層對話”部長級對話。

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而日中韓正在協調三國首腦峰會在年內召開，岸田文雄首相和韓國總統尹錫悅在5月7日於首爾舉行的首腦會談中，確認了儘早重啟日中韓三國對話的重要性。三個國家計畫繼續協商，以期在年內召開“日中韓首腦峰會”。

日本內閣官房長官松野博一在4月3日的記者會上表示，外相林芳正在與中國國務委員兼外長秦剛舉行會晤時，同意恢復日中韓三國首腦會談和外長會談，是一項重要成果。”

如果中國外長訪日成真，這將是2020年11月中國國務委員兼外長王毅訪日以來，中國外長首次訪日，是繼日本外相林芳正4月訪華以後，中國外長對日本的回訪，標誌着日中兩國重要領導人回訪重啟。

另據報道，日本外相林芳政5月10日在眾議院外事委員會會議上表示，他已通過外交渠道就中國駐日本大使吳江浩談台灣時的“極不妥當”的言論，通過外交途徑向中方提出抗議。中國駐日本大使吳江在於4 月28在東京日本記者俱樂部發表演講，他說：鼓噪所謂“台灣有事就是日本有事”既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。