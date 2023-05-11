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中國外長秦剛表示希望訪日

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FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends the opening ceremony of the Lanting Forum in Shanghai, China, April 21, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo 秦剛在上海的一個論壇上發表講話 2023年4月21日
FILE PHOTO: Chinese Foreign Minister Qin Gang attends the opening ceremony of the Lanting Forum in Shanghai, China, April 21, 2023. REUTERS/Aly Song/File Photo 秦剛在上海的一個論壇上發表講話 2023年4月21日 REUTERS - ALY SONG
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

據日本共同社等報道，4月，中國國務委員兼外長秦剛在北京會見日本外相林芳正時，表達了上任以來首次作為外長訪日的願望。 兩國政府正尋求在今年紀念《日中和平友好條約》締結 45 周年之際實現秦剛訪日。 結合秦剛訪日，兩國希望重啟暫停的“日中經濟高層對話”部長級對話。

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而日中韓正在協調三國首腦峰會在年內召開，岸田文雄首相和韓國總統尹錫悅在57日於首爾舉行的首腦會談中，確認了儘早重啟日中韓三國對話的重要性。三個國家計畫繼續協商，以期在年內召開日中韓首腦峰會

日本內閣官房長官松野博一在43日的記者會上表示，外相林芳正在與中國國務委員兼外長秦剛舉行會晤時，同意恢復日中韓三國首腦會談和外長會談，是一項重要成果。

如果中國外長訪日成真，這將是202011月中國國務委員兼外長王毅訪日以來，中國外長首次訪日，是繼日本外相林芳正4月訪華以後，中國外長對日本的回訪，標誌着日中兩國重要領導人回訪重啟。

另據報道，日本外相林芳政510日在眾議院外事委員會會議上表示，他已通過外交渠道就中國駐日本大使吳江浩談台灣時的極不妥當的言論，通過外交途徑向中方提出抗議。中國駐日本大使吳江在4 28在東京日本記者俱樂部發表演講，他說：鼓噪所謂台灣有事就是日本有事既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮。如果日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。

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