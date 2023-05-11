中美高層恢復接觸 北京放棄橫眉冷對？

中美關係

2021年3月18日，沙利文與王毅在阿拉斯加美中會談時已經有過一次激烈的交鋒。圖為當時會談的情景，右二為美國國務卿安東尼-布林肯，右一為國家安全顧問傑克-沙利文，他在面對中共外交部長楊潔篪（左二）和中國國務委員王毅（左）。2023年5月11日，沙利文與王毅在維也納會晤。

自從美國擊落中國氣球，布林肯國務卿最後一刻“推遲”訪華行程，中美高層幾乎失去接觸的渠道，美國總統拜登的國家安全顧問沙利文與中國國家主席習近平的外交幹將王毅周四在維也納會面，是否意味着拜登與習近平將重新開始對話？

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白宮方面近來頻頻發出信號，拜登希望與習近平對話，但北京方面的反應似乎不冷不熱，中國官媒對國內釋放的對美信號是橫眉冷對，以至於王毅與沙利文見面後，新華社相關報道下面釋放出的評論還處於“橫眉冷對”的狀態。

諸如：“美帝又要給我們下什麼套？”“一個布林肯一個沙利文都是反華急先鋒，對他們不能客氣!”“中國會放棄収台嗎？絕對不會！美國想讓中國好過嗎。更絕對不會。放棄幻想吧。友好合作是絕對不可能的!”“美帝既要做婊子，又要立牌坊!”

2月份發生的中國間諜氣球進入美國本土事件使本已緊張的美中關係雪上加霜，美國行政當局在國會強大壓力下下令擊毀氣球，中方則否認氣球負有偵查使命。11月拜習會說好的美國國務卿布林肯北京之行，最後一刻取消。

不過，無論“愛國者”網民如何不理解北京放棄了“橫眉冷對”的姿態，王毅與沙利文會談意味着美中開始緩和氣氛。也難怪網民還處在官方營造的憤怒氣氛中，自從美國擊落中國氣球以來，兩國關係跌至冰點。

沙利文與王毅談了什麼，雙方透露的信息都很簡要，美國方面表示“雙方進行了坦率、實質和建設性的討論”，新華社報道稱“雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。”

根據白宮，討論的範圍從“俄羅斯侵烏戰爭”到台灣問題。顯然，兩國最敏感的問題都已談及。前者是美國最關切的，後者是北京念念不忘的。中國官媒採取一貫的敘述語調：“王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。”中美還就“烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。”

沙利文與王毅一會面，有關拜習會談不久將舉行的傳言甚囂塵上。周三，在記者詢問時，拜登表示，“正在安排”與習近平的通話，他還表示“有進展”。兩人上次的會面可追溯至2022年11月印尼G20集團峰會期間。

根據中國外交部網站，中國外交部發言人汪文斌在彭博社記者問及“中方如何看待美方加強接觸的努力”時，汪發言人稱“美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。”汪文斌又在重申美國要“尊重中方的底線紅線”等“中方的核心利益”。

中方的“核心利益”主要是台灣問題，但這其實也是一個“水漲船高”的問題，北京愈是逼壓台灣，台灣愈是反彈，西方尤其是西方議會愈是支持台灣。蔡英文政府拒絕接受“九二共識”，北京軍機擾台步步緊逼，兩岸關係緊張空前，台灣得到的國際支持也從未像今天這樣多。

拜登一直強調他不會在兩超強競爭中向中方作出任何讓步，但他要全力做到的是兩國的競爭不至於蛻變為衝突，如何建立這一“護欄”，在拜登看來，就是通過雙方高層經常對話來達致避免衝突的目標。

美國還希望與中國在對抗氣候轉暖、衛生健康以及經濟監管等可能合作的領域合作。為此，華盛頓預計派出一個由財長耶倫率領的高級代表團訪華，但目前仍未具體落實。

沙利文4月27日做過一次受到廣泛評論的演講，演講概述了美國在經濟主權和工業雄心方面的戰略，並特別提到北京。沙利文使用了歐盟委員會主席馮德萊恩的表述，美國不尋求與中國“脫鉤”，而是要設法“減少風險”。

這位拜登的最高外交和安全顧問表示，美中需要負責任地管理雙方的競爭。“即使在我們競爭的時候，也需要保持溝通的渠道”。他說，認識到這一問題“需要一定的戰略成熟度”。

那麼，沙利文與王毅會談的結果是雙方同意維持雙邊戰略溝通渠道，這應是體現了“一定戰略成熟度”？

不過，從汪文斌的說法看，似乎傾向於把美方所說的“戰略成熟度”歸之於對方“說一套做一套”，這一說法似乎給了官媒及其隨風而起舞的部分網民注入了一種“美帝既要做婊子，又要立牌坊”的意識。