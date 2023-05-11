南非稱將調查對俄軍援 美國表示歡迎

美國/南非/俄羅斯/軍援

美國駐南非大使周四指責南非向俄羅斯提供軍事援助後，在俄烏衝突中宣布中立的南非政府表示將對此展開調查，美國則表示歡迎。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，美國國務院副發言人帕特爾周四在新聞發布會上表示，華盛頓對南非政府展開調查的決定表示歡迎。

美國駐南非大使11日指責南非通過一艘貨船向俄羅斯提供武器，這艘貨船去年12月在開普敦附近的海軍基地祕密停靠3天。

美國大使布里格提（Reuben Brigety）周四在南非首都比勒陀利亞召開的記者會表示，美國"確信"這批武器是在西蒙鎮海軍基地（Naval Base Simon's Town）裝載到船上。

布里格提表示，南非在俄羅斯入侵烏克蘭期間，向俄羅斯提供武器的行為"極其嚴重"，他並質疑南非在這場衝突中本應秉持的中立立場。他說，這艘貨船在去年12月6日至8日期間停靠在西蒙鎮海軍基地，"我們確信武器和彈藥被裝載到西蒙鎮的那艘船上，運回俄羅斯。"

正在國會接受質詢的南非總統拉馬福薩也被國會議員問到此事，他表示，正在調查此事，並拒絕進一步發表評論。

南非反對黨在今年初，已經就這艘懸掛俄羅斯國旗的貨船停靠在海軍基地的提出質疑。南非政府當時沒有公開評論，只表示要收集資訊。