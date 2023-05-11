反攻不反攻 烏克蘭布迷陣

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭要大反攻了？但是烏克蘭總統澤連斯基5月11號親自出面否認：“時機不到”。

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然而，與烏軍苦戰數月，一直拿不下來巴赫穆特的瓦格納僱傭軍集團頭子普里戈津，聽到這話後攻擊澤連斯基“不老實”，他說，烏克蘭軍隊的數個戰鬥單位，已經向巴赫穆特方向發動了反攻，“不幸的是，讓他們成功地奪走了幾處”。

數周以來，烏克蘭一直說反攻，但是始終沒有反攻。令人費解的是，烏克蘭如果真的要發動反攻，一定要先告訴對方嗎？

費加羅報援引法國軍事戰略研究所（IRSEM）武裝衝突理論研究專家愛德華-喬利（Édouard Jolly）分析，“有兩種方法可以讓你的對手措手不及。第一種是什麼都不說，讓對手摸不着頭腦。但第二種是讓對手相信他受到了威脅，讓他長期處於警戒狀態。這樣，由於每天都處於警戒狀態，對方再也無法區分假警報和真攻擊。”

俄羅斯人就這樣被迫習慣了“狼來了，狼來了”，在“狼來了”的氣氛中惴惴不安。

軍方將此稱為 "戰爭迷霧"。普魯士將軍克勞塞維茨在19世紀初將其上升到理論，這一理論指的是交戰方在武裝衝突期間對其部隊、所處位置或他們的目標故意保持的模糊性。國際風險分析和預測中心的研究員、『國防與國際安全』雜的主編約瑟夫-亨羅廷對法國世界報解釋說。“霧障是戰爭的結構條件，製造霧障以確保自身行動的安全。而烏克蘭人非常擅長這個遊戲。”

雖然基輔自開春以來一直宣布對俄羅斯敵人的反攻迫在眉睫，但其軍方所做的卻使霧障變得更加濃厚。最近幾天，他們在俄佔區以及俄境發動多起無人機攻擊：

4月29日，俄羅斯黑海艦隊總部塞瓦斯托波爾港一座油庫發生大火。5月2日，克里米亞附近的俄羅斯沃爾納村另一個石油基地起火。5月4日，俄羅斯克拉斯諾達爾地區的一座煉油廠發生爆炸。

破壞行動也在加速進行。5月1日和2日，在俄羅斯布良斯克地區，兩輛貨物列車被炸後出軌。聖彼得堡南部一條電力線被損壞……

自4月中旬以來，烏克蘭部隊在從第聶伯河三角洲到庫皮揚斯克地區1800公里的戰線上進行了無數次小規模攻擊。

孤立地看，這些行動在戰略上沒有任何影響力，但其聲東擊西的效果卻讓俄羅斯總參謀部陷入兩難境地。亨羅廷解釋：“要麼俄軍選擇防禦一切，冒着到處都是漏洞的風險；要麼它將部隊集中在某些地方，這使得其他地方脆弱難防”。

更糟糕的是，俄方幾乎無法知道烏克蘭軍隊將會在哪裡集中。一位法國軍方人士表示：莫斯科只有兩顆軍用光學觀測衛星，即Persona 2和Persona 3，且位於低軌道，不能像靜止衛星那樣停留在一個固定位置之上。“相反，烏克蘭人知道它們何時經過，並在它們到達頭頂時躲起來。”

這種近乎盲目的情況與烏克蘭可獲得大量情報形成鮮明對比。自2022年夏天以來，基輔從芬蘭公司Iceye租用了一顆雷達觀測衛星，即使是在夜間或厚厚的雲層下也能夠觀測地面。基輔還與這家初創公司達成協議，可以獲得其他20顆衛星的高分辨率圖像。同時，西方也與烏克蘭分享他們的大量衛星數據。

同時，美國和包括法國在內的歐洲國家不斷強化對烏克蘭邊境的電磁情報飛行。5月4日，6架飛機從芬蘭到黑海飛越歐洲東側，美國還派出RQ-4全球鷹飛越黑海。這些飛行旨在獲得對手雷達發射系統的分布圖。

除了信息上的優勢，烏克蘭和西方官員還發表了一些旨在打擊俄羅斯軍隊士氣的聲明。4月27日，北約秘書長斯托爾滕貝格宣布，"盟國已向烏克蘭運送了230輛坦克、1550輛裝甲車和大量彈藥，占承諾設備的98%，以裝備9個新的裝甲旅"。他補充說，"這將使烏克蘭在奪回被佔領土時處於強勢的地位"。

更神秘的是，烏克蘭軍隊宣布從5月5日晚上開始在位於第聶伯河口的城市赫爾松實行58小時宵禁，這一信息意味着攻擊迫在眉睫，或只是一個欺騙敵人的行動？

烏克蘭的做法看來起到了擾亂軍心的作用，瓦格納集團頭目普里戈津在發布的一段視頻中痛罵俄羅斯國防部長和陸軍參謀長，並威脅如果得不到所要求的彈藥，他的民兵將於5月10日從巴赫穆特撤軍。

俄羅斯還在5月5號宣布部分撤離烏克蘭南部紮波羅熱州被其佔領的18個村莊。在軍事專家看來，這表明俄羅斯總參謀部擔心烏克蘭的反攻會在那裡發生。

5月11日，澤連斯基說，“以目前我們擁有的實力，我們可以開始反攻並取得成功。但這將會使我們付出重大的傷亡，這是不可接受的，所以我們還需要一點時間準備。”該如何理解他的這番表述？

同日，英國宣布，烏克蘭“正在獲得”英國提供的射程從250-500公里的遠程巡航導彈，這意味着，烏軍可以在遠離前線的地方打擊佔領烏克蘭東部的俄羅斯侵略軍。據報，烏克蘭軍隊稍早已獲得了射程約150公里的美國GLSDB“智能炸彈”。

烏克蘭還在等什麼？烏克蘭的動作讓俄羅斯發燒。