哈貝克對中遠入股漢堡港開綠燈 但欲控制德企在華業務

中國-德國

2022年10月26日星期三，在德國漢堡港的Tollerort集裝箱碼頭，中遠集團的集裝箱船 "Cosco Pride "躺在濃霧中。德國政府已就中國參與漢堡港集裝箱碼頭的爭端達成妥協，允許中國航運集團在該國最大的集裝箱碼頭的運營商中持有比先前計畫更少的股份。

據德國《圖片報》報道，本欲阻攔中遠集團入股漢堡港的德國聯邦經濟部現在還是開了綠燈。中國中遠集團入股漢堡港一集裝箱碼頭的交易現在可以簽字了。經濟部長哈貝克在拖延很長時間後，終於還是開了綠燈。官方聲明稱，“漢堡港和物流公司HHLA歡迎德國政府放行中國中遠公司收購集裝箱碼頭Tollerort 24.9%的少數股權的決定。投資評估框架內的所有問題都在密集的、有建設性的會談中得到了共同澄清。”

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漢堡港轉運貨物的大約30%是來自中國或運往中國。根據轉運康采恩的信息，德國有135萬個工作崗位依賴港口，其中特別依賴漢堡港。

經營該集裝箱碼頭的HHLA發言人向《圖片報》表示，HHLA和中遠自40年來合作順利。該交易的“及時敲定”對漢堡大都市地區和整個德國經濟都是個好消息。

但同時又傳出了哈貝克欲控制德企在華業務的消息。

據德國《商報》報道，德國經濟部長哈貝克擔心敏感知識外流到中國，因此希望監控對外投資。預計這將遇到來自經濟界的很多阻力。

周三，這位綠黨籍經濟部長出人意料地表示，支持對某些對外投資實行國家監控。美國政府已在着手進行這樣的“對外投資篩查”。

在外貿商會的一個會議上，哈貝克表示，到目前為止，歐洲還沒有“出境篩查”。並補充說，“我認為我們應該這樣做。”

這位副總理解釋說，必須使用新的工具來檢查公司的知識是否外流，然後是否只能在中國研發技術。自一段時間以來，歐洲的中國專家一直提醒存在歐洲技術幫助加強中國軍備工業的危險，尤其是在高科技領域，中國政府正在推動軍事與經濟的融合。

由於控制海外投資意味着強大的國家干預，哈貝剋期待“有趣的會談”。

對外投資管制將主要針對中國。哈貝克以其對中國的批評態度而聞名。

但德國經濟部的工作層面卻出現了剎車現象，那裡認為沒有必要就對外投資進行管制。根據政府部門的說法，德國現有的出口管制已經在很大程度上阻止了知識外流。此外，歐洲的情況與美國不同，歐盟對中國的投資規模要小很多，對中國經濟的幫助不大。

哈貝克要求使用新工具來監控德企在華業務的提議顯然在經濟部內部也沒有得到協調。就在周三的同一場活動中，經濟部負責外貿的部門負責人多米尼克施尼切爾斯（Dominik Schnichels）談到了有關對外投資管制的擔憂。

德國政府內部就控制對外投資有爭議，因為它很難與塑造了聯邦共和國外貿政策的自由貿易理念相協調。由自民黨領導的德國財政部尤其持懷疑態度。由社民黨籍總理朔爾茨領導的德國總理府還沒有給自己定位。

在周二斯特拉斯堡的歐盟會議上，朔爾茨總理發表講話，支持歐盟委員會針對中國的風險降低概念。歐盟委員會主席馮德萊恩將面對對外投資的監控納入其中。但朔爾茨說，這必須是一種“聰明的”降低風險。他沒有具體說明這是什麼意思