如虎添翼 烏克蘭獲得英國暴風影遠程導彈

俄羅斯侵烏戰爭

英國皇家空軍發布資料照片：2003年3月17日，在海灣地區的一個未公開的地點，一枚 "暴風影"導彈正準備裝入皇家空軍的 "旋風 "GR4戰機。英國國防部2023年5月11日宣布，英國正在向烏克蘭提供暴風影導彈。

倫敦為烏克蘭大反攻再添助力，英國成為第一個向烏克蘭提供遠程導彈的國家，英國國防大臣華萊士說，此舉是被俄羅斯 "無休止的侵略"逼迫的。

廣告 繼續瀏覽後續

英國國防大臣對國會表示，"英國正在向烏克蘭提供暴風影導彈（Storm Shadow）”。這些巡航導彈的射程超過250公里，比西方國家提供給基輔的任何其他武器都要遠。他說，捐贈遠程武器系統，"給了烏克蘭保衛自己打擊殘暴的敵人的最佳機會“。他補充說，“這些導彈可打退佔據烏克蘭境內的俄羅斯武裝”。

一些媒體援引內部知情人士稱，英國已向烏克蘭交付了數枚“暴風影”遠程巡航導彈。英國國防部對此不置可否。

法國政論人士Patrick Edery分析，“交付給烏克蘭的 "暴風影 "導彈的覆蓋半徑560公里，任何俄羅斯總部、基礎設施、建築或著名的刻赤橋都不再安全。 這種導彈的設計甚至可以摧毀地下掩體和橋樑! ”

法英兩國共同研製的 "暴風影 "(法國叫做“斯卡普EG”（Scalp-EG）)巡航導彈開發於20世紀90年代，現在由MBDA（歐洲防務公司歐洲導彈集團）生產，可以從船上或戰鬥機上發射。射程250公里至500公里。這意味着，烏軍可以在遠離前線的地點打擊佔領整個烏東地區的俄羅斯軍隊。

美國2月初允諾向烏克蘭軍隊提供射程約150公里的GLSDB“智能炸彈”，俄方稱該型導彈已進入烏克蘭，基輔方面也未否認。從目前的情況來看，烏克蘭軍隊已獲得了遠程打擊俄羅斯佔領軍的能力。

澤連斯基周四則對英國廣播公司表示，他的軍隊還需要一點時間做好準備，才能開始大反攻。澤連斯基說，“以目前我們擁有的實力，我們可以開始反攻並取得成功。但這將會使我們付出重大的傷亡，這是不可接受的，所以我們還需要一點時間準備。”

英國在烏克蘭戰爭爆發後第一時間支持基輔，目前提供或保證提供的軍事援助已達53億歐元。僅次於美國。

英國送給烏克蘭的武器包括反坦克導彈、空中防禦火炮系統，戰鬥裝甲車等，英國還向烏克蘭提供了“挑戰者”重型坦克。