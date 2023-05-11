巴基斯坦最高法院裁定逮捕前總理伊姆蘭汗不合法

巴基斯坦/政治/司法

巴基斯坦最高法院周四裁決，當局逮捕前總理伊姆蘭汗不合法。伊姆蘭汗2天前因被控貪污遭到拘留，在國內引發暴力抗議，並導致與軍方的爭執升級。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，巴基斯坦最高法院裁決："由（肅貪機構）國家問責局局長所發的逮捕令，其執行方式無效且不合法。"

伊姆蘭汗的律師表示，最高法院已裁決伊姆蘭汗不再受到國家問責局拘留，改由法院監護，為保障他的安全，伊姆蘭汗仍將在警方保護下過夜。

伊姆蘭汗將於當地時間周五上午11時在伊斯蘭馬巴德高等法院出庭。

伊姆蘭汗曾為板球超級球星，至今仍深受歡迎。他先前說，他有數十起官司纏身，是當前岌岌可危的政府和軍方機構阻止他重新掌權的行動一環。

他被捕後，其所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）支持者在國內多個城市舉行抗議活動，至少945人被捕。巴基斯坦正義運動黨領袖及支持者都認為，這次逮捕與貪污指控無關，而是和伊姆蘭汗與軍方持續公開對抗有關。

周四，聯合國秘書長古特雷斯通過發言人發表聲明稱，已注意到巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗於9日在伊斯蘭堡被捕後爆發的抗議活動，並呼籲各方避免使用暴力。他強調必須尊重和平集會的權利。

古特雷斯還敦促巴基斯坦當局在對前總理伊姆蘭·汗提起的訴訟中尊重正當程序和法治。 ​​​