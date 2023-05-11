是否不夠關注中國威脅？北約軍委會主席: 中國不是威脅，而是挑戰

北約/ 中國

北約最高軍事官員周三（5月10日）表示，北約不認為中國是威脅，而是挑戰。至於兩者之間的區別，請點擊以下內文視頻了解詳情。

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00:26 北約軍事委員會主席 © Reuters

5月10日，北約軍事委員會主席、海軍上將羅布·鮑爾在北約布魯塞爾總部舉行的聯盟國家軍事首腦會議後出席記者會，期間有記者問及是否北約“對中國可能造成的威脅不夠重視”，“是否只顧着聚焦俄羅斯”，與此同時“中國可以安然地強化自身的軍事能力”，鮑爾對此回應稱：“北約不認為中國是威脅，而是挑戰。（威脅和挑戰的）區別在於，當我們談論北約的軍事計畫時，（會看到）北約並沒有制定針對中國的軍事計畫。我們正在制定針對俄羅斯和恐怖組織的軍事計畫，這才是我們計畫的重點所在，這才是軍隊結構需求所關注的重點”。根據北約官網發布的完整視頻，鮑爾還指出，“圍繞着中國的關切可能有很多，但就軍事方面的威脅而言，我們今天沒有就此進行任何探討”。

有關烏克蘭戰爭，鮑爾表示，烏克蘭戰爭將愈發呈現一種趨勢，即大量訓練匱乏、同時裝備陳舊的俄羅斯軍隊，與擁有更精良西方武器、訓練有素但規模較小的烏克蘭軍隊之間開展戰鬥。鮑爾指出，俄羅斯現在正在部署大量在第二次世界大戰之後幾年設計的坦克。與此同時，烏克蘭人“專註於質量，採用西方武器系統和西方訓練”。