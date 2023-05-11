法德外長再呼籲中國利用全球影響力推動烏克蘭和平

法德/ 中國

5月10日，德國外長貝爾伯克與法國外長科隆納於巴黎共同出席記者會，兩人均對中國在止戰方面的角色與能力，對北京發出呼籲。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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00:57 法國外長科隆納 © AP

前一日，貝爾伯克與正在訪歐的中國外長秦剛會面，秦剛的柏林之行接下來一站便是巴黎。在秦剛與法方會面前，貝爾伯克在巴黎記者會上表示：“作為安理會常任理事國，中國與其他承擔這一責任的國家一樣，肩負着特殊的職能，即維護世界和平。安理會成員國不僅有權利，也有義務”。“我們對中國發出的信息很清楚，那就是俄羅斯的這場侵略戰爭不僅對烏克蘭和歐洲和平秩序進行攻擊，而且對整個世界造成了災難性的後果”。

科隆納也表示：“中國有必要利用與俄羅斯的關係，讓俄羅斯更好地意識到自己陷入了死胡同，勸俄羅斯重新理智起來，就像（法國總統馬克龍）說過的那樣，勸俄羅斯採取新的態度，回歸和平。中國應當勸俄羅斯，戰爭不能再繼續下去。這是一場未經挑釁就被發起的戰爭，是俄羅斯選擇的開戰。俄羅斯此戰已經持續了超過一年的時間，俄方此戰違背了所有的戰爭法，違反了所有的國際人道法。我們還請中國不要向俄羅斯提供任何武器，因為這會將事情推向一個另一種局面，會讓我們重新審視我們看待這個國家（中國）的方式”。