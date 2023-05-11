港官批評後 著名政治漫畫家尊子遭《明報》停掉專欄 評論指港府胸襟不符國際都會要求

香港/政治

批評地方性的區議會改革成了壓跨明報和尊子的最後一根稻草 2023年5月11日

遭港府半年內六度公開批評的香港著名政治漫畫家尊子(原名黃紀鈞)，遭連載其漫畫40年的《明報》停刊他全數的兩個漫畫專欄，由星期日起正式下架。有評論員指，這象徵本地言論自由萬馬齊闇，預料會有更多人「封筆」，而事件折射出的包容性和胸襟，亦與港府聲稱的國際大都會不相稱。

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在言論自由空間收窄的大環境下，港府不時就傳媒報道作出澄清，最新是政府兩位高官去信美國兩份報章表達不滿。當中，政府第二把手的政務司長陳國基 8日去信《華盛頓郵報》反駁該報社評指區議會改革大削民選議席是鬧劇的說法，反斥社評是「歪曲及揑造事實」；到了周二(9日)，保安局長鄧炳強去信《華爾街日報》，指該報名為《顛覆性藝術品在香港是犯罪》的社評是「毫無根據丶嚴重誤導」。《華日》相關社評是批評香港警方國安處偷偷地以涉及「煽動他人顛覆國家政權罪」案件為由，以「證物」之名取走紀念六四屠殺的國殤之柱這藝術品，事件引起國際關注。

而在鄧炳強發信的同一日，民政及青年事務局在其臉書專頁發文，批評《明報》尊子當天的《乜議員》漫畫是「政治凌駕道德」，該局局長麥美娟對此予以「嚴厲譴責」。

港府半年內六批尊子 區議會改革成最後一根稻草

該天的三格漫畫內容提及，不管學歷和身體狀況，「只要長官認為合適，都可委任佢哋做防火滅罪委員會，由佢哋把關篩選區議員」。民青局批評漫畫內容扭曲丶抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的原則。帖文更進一步批評《明報》，指該報近日「接二連三針對政府完善地區治理建議方案作出一些誤導性的言論，扭曲解讀建議方案內容，屬政治凌駕道德的行為。」

這是尊子自去年10月以來第六次丶亦是最新一次被政府部門批評，而且用詞較過往更嚴厲和政治化。而在過去，點名批評《尊子漫畫》的部門依次是警務處丶勞工及福利局丶文化體育及旅遊局丶政務司司長辦公室及保安局。

事隔一日，《明報》決定停掉尊子兩個漫畫專欄，並於今(11日)晨低調地在《尊子漫畫》的上方宣布，全文只有簡短的50字：「編按：Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫，將於14日（周日）起停刊，《明報》多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。編輯部」

尊子回覆傳媒查詢時，拒絕談論《明報》停刊其漫畫的原因，指報章才掌握詳情，他不代言，但認為停刊也是今天「香港故事」的一部分；個人而言，「縱是崎嶇，總有前路的。」

評論：香港輿論空間差過大陸

對於尊子漫畫專欄被停，時事評論員林和立向本台表示，政治漫畫也是言論自由空間的一部分，現時是萬馬齊闇。他更不點名地引述一些評論者指，香港的輿論環境比中國更差。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強亦向本台指出，所有政治漫畫均有戲謔成分，若稍有發揮便被視為扭曲或不盡不實，將不會有政治漫畫的存在，而從更大的脈絡去看，亦容不下時事評論，預料會有更多評論員「封筆」，社會的監督聲音自然會被削弱。他又說，香港自稱是國際大都會，而作為一個大都會，應有相稱的包容性和胸襟，港府長此以往，將與其強調保持大都會的說法不相稱。

資深新聞工作者李錦洪在其網上新聞節目中更概嘆，失掉尊子是香港的損失，質疑港府是否要如此執着，消滅所有非支持聲音，「為何不可以讓市民消消氣？」他認為，政治漫畫可以令市民對政策的不滿在笑謔中消減。

從事漫畫創作44年的尊子，早負盛名，為包括《蘋果日報》在內的數分報章提供作品連載，近年已逐漸減少，在《蘋果》被迫結業後，《明報》是其最後「地盤」。尊子曾出版多本漫畫，亦曾在香港和加拿大等地舉辦個人作品展，但在新加坡和澳門的展覽，其作品曾被封禁。

不少政治漫畫家在《港區國安法》落實後先後離港，但尊子自言有責任留下。他當年接受美國媒體自由亞洲電台訪問時表示，作為傳媒或漫畫創作人士，應盡量利用最大空間辦事，不會在掌權者未畫「紅線」便先行掉頭離開。可以的話，會繼續畫畫，「至於逼害去到甚麽程度(才停畫)，可能有人拿把刀，把我的手放在砧板上，再畫的話便把你的手斬掉，那便不畫了，唯有這樣。」