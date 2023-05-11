澤連斯基：大反攻時機尚未到來

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烏克蘭總統澤連斯基5月11日周四接受BBC採訪表示，烏克蘭軍隊仍需要時間，為各界期待已久的大反攻進行準備。澤連斯基預計本周六在梵蒂岡覲見教皇方濟各。另外烏克蘭稱在2023年獲得了167億美元的財政援助。七國集團討論如何支持烏克蘭。

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法新社消息，英國廣播公司（BBC）周四發布澤連斯基專訪內容。澤連斯基表示，烏克蘭部隊仍需要更多時間進行準備，以對俄羅斯軍隊展開備受各界期待的大反攻。

澤連斯基表示，"我們取得軍備後就可以向前推進並取得勝利，但我們會損失很多人員，我認為這是無法接受的，所以我們需要等待，我們還需要更多時間。"

烏克蘭軍隊大反攻行動已經籌備了數月，而前線在過去一年中基本上處於凍結狀態，大部分戰鬥發生在爭奪東部被毀城市巴赫穆特的控制權上。

烏克蘭軍隊已經訓練了新的軍事力量並得到西方國家提供的彈藥和裝備。分析人士認為，這將是從俄羅斯手中奪回烏克蘭被佔領領土的關鍵。

烏克蘭希望收付烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk），以及南部赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的被佔領土，但反攻時機依然是個問題。

路透社報導，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭正處於轉折點，烏克蘭部隊維持守勢長達6個月後準備發動新的反攻，而俄羅斯則發動了一場大規模冬季攻勢，但未能奪取重要領土。

西方盟國正交付數百輛坦克和裝甲車以供烏克蘭進行反攻，並在國外訓練數以千計的烏克蘭軍事人員。

數月來，莫斯科當局的主要目標一直是烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut），俄軍已幾乎拿下這座城市，但尚未完全佔領。

最近幾天，烏軍聲稱在巴赫姆特市郊取得進展。烏克蘭地面部隊指揮官周三表示，俄軍在巴赫姆特前線部分地區撤退了多達2公里的距離。

另據路透社消息，烏克蘭總統澤連斯基預計本周六在梵蒂岡覲見教皇方濟各。

澤連斯基梵蒂岡之行並未公開宣布，但教皇方濟各數周前表示，梵蒂岡正在參與一項和平使命，試圖結束俄烏戰爭。

據意大利政壇渠道獲悉，澤連斯基可能會本周末前往羅馬，可能會見意大利總理梅洛尼。

另據報道，烏克蘭財政部長周四表示，今年迄今為止，烏克蘭已從其西方盟友那裡獲得了167億美元的財政援助。

烏克蘭財政部援引財長的話稱，“在2023年，烏克蘭已經從外國捐助者那裡獲得了167億美元的預算援助。我們還得到合作夥伴的保證，將在2023年進一步支持為國家預算赤字融資。”

烏克蘭財長在與來自七國集團（G7）國家的財政部長和央行行長舉行的會議上，發表了上述評論。他還感謝與會者為籌集資金所付出的“前所未有的努力”。

烏克蘭今年面臨380億美元的預算赤字，該國政府還要求再提供140億美元用於重建關鍵基礎設施和能源部門。

來自七國集團(G7)的金融領導人正在日本舉行為期3天的峰會，討論如何支持烏克蘭並向俄羅斯施壓以結束俄烏戰爭。

美國財政部長耶倫表示，七國集團國家“將與烏克蘭站在一起”以結束這場衝突。

日本財務大臣告訴媒體，七國集團領導人還將研究防止俄羅斯及其他國家規避制裁的辦法。

耶倫還表示，“在過去幾個月內，我們採取了一系列的行動來打擊規避制裁的行為。我的團隊已經前往世界各地以加強這項工作。”