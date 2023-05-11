郭飛雄以顛覆罪獲刑8年 外交官被拒旁聽

中國/郭飛雄

中國著名維權人士郭飛雄(本名楊茂東)今天5月11日被廣州中級法院以“煽動顛覆國家政權罪”判刑8年，剝奪政治權利3年。郭飛雄當庭表示不服判決，將提起上訴。

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據路透社消息，包括美國在內的幾個國家的外交官今天周四說，他們被阻止參加在中國廣州舉行的對人權活動家和律師郭飛雄的審判。

據美國駐華領事館的推特說：“今天，美國外交官受到阻撓，未能旁聽對郭飛雄的法庭審理。郭飛雄是一名律師，目前因他的和平倡導而在廣州面臨審判。我們繼續呼籲儘快釋放郭先生，讓他可以與家人團聚”。

郭飛雄被禁止宣讀的法庭辯護詞流傳出來。他在其中表示，法庭對他的政治“構罪”純屬莫須有。他的政治主張和政治理想從未有改變：那就是在中國徹底實現“真正的自由⺠主人權法治”。

郭飛雄還在這片長文中強調，他所寫的文章和創建的網站的公開發布與傳播，是客觀存在的事實。這些思想學術活動，是堂堂正正的履行“言論自由、思想自由、學術自由”等基本的公⺠權利和政治權利”。

據介紹，58歲的郭飛雄2021年在赴美國探望癌症晚期的妻子時在邊境被捕。當局在他妻子病逝後，立即以涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”將他囚禁。

之前，郭飛雄因抗議腐敗和新聞審查制度等維權活動曾多次入獄，並在關押期間受到虐待而獲得國際關注。