防疫遣返令即將結束拜登承認美墨邊境將陷入混亂
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援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束，使得疫情期間在邊界申請庇護變得幾乎不可能也隨之結束。拜登總統10承認，美國與墨西哥邊界“將陷入混亂”。
目前已經有數以萬計的民眾聚集在美墨邊境，等待11日過後，一舉越過美國邊界。庇護申請案預料將大幅攀升。
德州的艾爾帕索（El Paso）、布朗斯維爾（Brownsville）和拉雷多（Laredo）等城市難以應付已抵達當地的移民，宣布進入緊急狀態。這些人大多來自拉丁美洲，也有中國人、俄羅斯人。
詢及美國是否準備好因應增加的移民時，拜登向記者表示：“還有待觀察，會陷入混亂一陣子。”
美國法典第42卷是在前總統特朗普執政期間實施，表面上是要防止感染新冠病毒的人入境美國，但實際上，是為了迅速驅逐試圖非法移民到美國的人。
自12日起，移民能再次提出庇護申請，他們的申請案將經由法律系統處理。根據預測，未來3個月可能會有超過100萬人抵達美墨邊境，讓美國已經緊繃的系統不堪負荷。
另據報道：拜登政府10日推出一項新法規，拒絕向大多數非法越過美墨邊境的移民提供庇護。路透社稱，這是在防疫遣返令於11日到期之際，拜登總統做出的一項重要決定。
根據該規定，到達美墨邊境的移民如果事先途經其他國家、且並未在他國尋求庇護，或者如果他們未能充分利用合法進入美國的途徑，則這些移民就沒有資格獲得美國的庇護。
在10日的記者會上，國土安全部部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，新規定下，非法越境者將面臨更嚴重的後果。如果他們不符合庇護資格，則可能會被驅逐出境、且5年內禁止進入美國，而不只是被遣返到墨西哥。
拜登已下令1500名現役軍人前往邊界，他們將協助邊境巡邏隊處理庇護申請案。