防疫遣返令即將結束拜登承認美墨邊境將陷入混亂

中國人“走線”偷渡美國

2023年5月10日，在德克薩斯州埃爾帕索，帶着鐐銬的非法移民登上了美國移民和海關執法局遣返危地馬拉的航班。根據5月10日發布的一項新規定，美國將於5月11日開始拒絕向那些出現在美墨邊境而沒有首先在網上申請或在他們經過的國家尋求保護的移民提供庇護。

援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令5月11日結束，使得疫情期間在邊界申請庇護變得幾乎不可能也隨之結束。拜登總統10承認，美國與墨西哥邊界“將陷入混亂”。

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目前已經有數以萬計的民眾聚集在美墨邊境，等待11日過後，一舉越過美國邊界。庇護申請案預料將大幅攀升。

德州的艾爾帕索（El Paso）、布朗斯維爾（Brownsville）和拉雷多（Laredo）等城市難以應付已抵達當地的移民，宣布進入緊急狀態。這些人大多來自拉丁美洲，也有中國人、俄羅斯人。

詢及美國是否準備好因應增加的移民時，拜登向記者表示：“還有待觀察，會陷入混亂一陣子。”

美國法典第42卷是在前總統特朗普執政期間實施，表面上是要防止感染新冠病毒的人入境美國，但實際上，是為了迅速驅逐試圖非法移民到美國的人。

自12日起，移民能再次提出庇護申請，他們的申請案將經由法律系統處理。根據預測，未來3個月可能會有超過100萬人抵達美墨邊境，讓美國已經緊繃的系統不堪負荷。

另據報道：拜登政府10日推出一項新法規，拒絕向大多數非法越過美墨邊境的移民提供庇護。路透社稱，這是在防疫遣返令於11日到期之際，拜登總統做出的一項重要決定。

根據該規定，到達美墨邊境的移民如果事先途經其他國家、且並未在他國尋求庇護，或者如果他們未能充分利用合法進入美國的途徑，則這些移民就沒有資格獲得美國的庇護。

在10日的記者會上，國土安全部部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，新規定下，非法越境者將面臨更嚴重的後果。如果他們不符合庇護資格，則可能會被驅逐出境、且5年內禁止進入美國，而不只是被遣返到墨西哥。

拜登已下令1500名現役軍人前往邊界，他們將協助邊境巡邏隊處理庇護申請案。