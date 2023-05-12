富察赴中國失聯 文化界350人聲援呼籲勿傷害兩岸文化交流

台灣八旗文化總編輯富察（原名李延賀）今年3月赴中國大陸遭捕，中方稱其從事“危害國家安全活動”。八旗文化出版社出版了一些不見容於北京當局的作品，包括《中國窪地》《出賣中國》《新疆》《人民解放軍的真相》《中國：潰而不崩》...。

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據中央社12日報道，“聲援富察連署工作小組”今天5月12日召開記者會，公布來自出版、學術、文化及媒體工作者的聲援連署名單，包括多位日本重量級學者及美國知名記者在內，已超過350人連署聲援。

聲援富察連署工作小組在會中，向北京當局提出2項訴求，要求妥善尊重富察根據中國法律應享有的權利，包括能與家人與律師聯繫，並儘快公布調查結果；另外，還呼籲北京當局應謹慎處理本案，以免在台灣出版界造成寒蟬效應，傷害兩岸之間正常的文化交流活動。

聲援富察“連署工作組”重申，富察已申請並取得中華民國的國籍與身分證，但在返回上海申請放棄中華人民共和國國籍時被拘留，雖然沒有完成全套的法律程序，但台灣政府已經承諾會將富察視為國民並提供必要協助。

「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani ）出席記者會時表示，無國界記者對富察遭拘禁一事深感震驚，並指出，富察是最後一批來自中國，仍敢於發行批評中國政府調查性書籍的出版商之一。 我們要求北京當局提供其下落等詳細資訊，並確保他能立即平安返回台灣家人身邊」。

據台灣《上報》介紹，八旗文化出版社出版的作品包括：流亡美國異議人士、理論家、史學家劉仲敬的《中國窪地》、《逆轉的東亞史》、《韭菜與窪地》等十多部作品；美籍華人裴敏欣的《出賣中國》；日本法學博士熊倉潤的《新疆》；日本產經新聞社台北支局長矢板明夫的《曾經以為中國最幸福》（與石平合著）、《人民解放軍的真相》；以及流亡海外的中國經濟社會學者何清漣的《紅色滲透》、《中國：潰而不崩》（與程曉農合著）...，該報指出，這些不見容於北京當局的出版品，對於啟蒙讀者了解中國有相當貢獻。