日本外務省對美國《時代》周刊有關岸田首相的報道提出異議

日本

日美/媒體 – 美國《時代》周刊9日以電子版刊登了5月22日到29日的該周刊封面。日本岸田文雄首相首次成為封面人物。封面以“日本的選擇”為主題，介紹文中寫道：“岸田首相希望放棄幾十年以來的和平主義，成為真正的軍事大國”。

廣告 繼續瀏覽後續

目前，日本外務省已向《時代》雜誌提出異議，外務省稱標題與內容不同，11日午後，該雜誌電子版報道的標題已改為：“岸田首相希望堅持和平主義的日本，在國際舞台上發揮積極作用。”原標題則為:“岸田首相希望和平的日本變成軍事大國。”

一位政府官員解釋說：“我們沒有要求修改，但我們指出了標題和文章的內容相差太遠，但是如何改變，由《時代》雜誌決定”。

內閣官房長官松野博一在5月12日的記者會上指出：“紐約總領事館已向《時代》雜誌總社指出：標題和內容之間存在差異”，日本政府指出文章的內容和標題不同。

日本外相林芳正在12日的記者招待會上說：“在接受採訪時，岸田首相解釋了政府在廣泛問題上的立場，包括日本所處的嚴峻複雜的安全保障環境、加強防衛能力和經濟政策等，結論的部分，是擔負著防止世界分裂的歷史作用的領導者的論述，我相信文章整體反映了這樣的意思。”

當被問及外務省是否對《時代》雜誌採取什麼對應措施時林芳正表示：“我們指出封面標題和內容之間的乖離，但對於詳細的交涉過程不便詳細說明。”

而在 11 日的記者會上，松野博一對《時代》雜誌刊登首相岸田文雄的封面發表評論說：“這是一位擔負著防止世界分裂方面發揮歷史作用的領導人的論說。報道作為一個整體，反映出這樣的想法。”

另一方面，《時代》周刊電子版在附有岸田照片的封面介紹文字中保留了“岸田首相要放棄幾十年以來的和平主義，成為真正的軍事大國”的表現。

岸田首相4月28日，在日本首相官邸接受了該雜誌的專訪。

10日，美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾在其推特賬號上發文稱，“恭喜岸田首相榮登封面！” 4 月，岸田首相被該雜誌評為全球最有影響力的 100 人之一。

據報道，在接受採訪時，岸田首相表示，在19日和21日的七國集團廣島峰會上，他將以民主國家的團結為目標，以對抗中國、俄羅斯和朝鮮等國家。他還說：通過增加國防開支，“我們正在努力使日本這個國家擁有與世界第三大經濟體相稱的軍事影響力。”