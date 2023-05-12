歐盟調整對華政策 降低對中國經濟依賴 促其對俄強硬

歐盟/中國/外交/經濟

歐盟外長周五在斯德哥爾摩舉行非正式會議，重新調整對中國政策，會議批准了歐盟外交與安全政策代表博雷利戰略綱要，旨在降低對中國經濟依賴，並促其對侵略烏克蘭的俄羅斯採取更強硬立場。博雷利表示， “如果歐盟想在中國崛起成為一個大國時發揮作用，歐盟成員國就必須更加團結並按照共同政策行事”。

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法新社消息，歐盟外長斯德哥爾摩會議周五批准博雷利提交的戰略綱要，調整對中國政策後，歐盟外長將在周六與“印太地區”合作夥伴舉行會議。"印太地區部長級論壇”2021年成立，但沒有邀請中國及台灣參加。

博雷利在周五的會議上表示，新的(對中國關係）戰略建立在一個堅實的基礎之上，在歐盟外長非正式會議上討論，以期在6月底歐盟領導人峰會上達成新的政策共識。

一位與會部長向法新社證實， “新的戰略得到各國一致贊成”；法國外長部長科隆納也表示，新的對華戰略符合法國政策。歐盟另一個可能的共識，將是維持自2019年以來對中國的三聯式定位：夥伴、競爭者、體制性對手。

歐盟委員會將於6月21日正式宣布對華新戰略以及另一份經濟安全戰略。

隨着台灣地區緊張局勢的加劇，最近幾周歐盟27國之間的分歧曝光，促使歐洲協調在與中國複雜而不可避免的關係。

法新社援引博雷利信中部分內容稱，“中國已經發生了很大的變化。民族主義和意識形態的興起，美國和中國之間更激烈的競爭對所有政治領域產生影響，以及中國正在發生轉型，這些都促使歐盟制定一個相應協調的戰略”。

博雷利表示， “如果歐盟想在中國崛起成為一個大國時發揮作用，歐盟成員國就必須更加團結並按照共同政策行事”。

法新社稱，歐盟與北京最大爭端之一即是中國在俄羅斯入侵烏克蘭立場上含糊不清。 北京沒有譴責莫斯科，中國的一些公司正在通過規避歐洲制裁來幫助俄羅斯。

博雷利警告： “如果中國不利用其對俄羅斯的強大影響力來結束這場戰爭，我們就無法與中國建立正常關係”。

另據路透社披露，這份倡議案指出："歐盟對中國政策的核心仍將是合作、競爭和對抗，但成分的高低可能會因中國的行為而不同。"

倡議案並說："很明顯，近年來對抗的面向越來越重要。然而，我們必須繼續與中國交往。首先，是因為中國在全球的影響力；其次，是因為中國會持續存在。"

有關歐盟如何能夠降低對中國經濟依賴的風險，這份倡議案建議嚴審投資案並且加強出口管制。

倡議案並建議，歐盟應"分散關鍵產業的供應來源，尤其是對我們綠色轉型與數位轉型至關重要的領域"，例如半導體、5G和6G通信、電池、原料和重要礦產資源。