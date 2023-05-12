北京若不促俄撤軍 歐盟難與中國發展正常關係

俄羅斯侵烏戰爭

周五召開的歐盟外長會議，核心議題---調整歐盟對華立場。一則通過調整對華政策來減少經濟上對中國的依賴；二則以此推動北京在烏克蘭問題上對莫斯科採取更強硬的路線。在歐盟看來，中國如果不利用其影響力促使俄羅斯撤軍，歐盟就不可能與中國發展正常關係。

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正在挪威訪問的中國外長秦剛就此回應，中國與歐盟應一道“拋棄冷戰思維”，他警告說，“今天，有些人在強調民主與專制的敘事，甚至不惜喚起一場新的冷戰”。秦剛稱，假如有一場新的冷戰，結局將是更大的災難，這將會嚴重損害中國與歐洲的關係。

其實，在烏戰爆發前，歐盟就已意識到與中國的關係正在發生深刻地變化。這種關係變化的背景就是習近平政權在國內愈來愈專制的手段，在國際愈來愈擴張的企圖。歐洲議會2021年9月表決通過對『新歐中戰略報告』就將與中國的關係同時定位為“夥伴、競爭者和制度性對手”。『中歐投資協定』最終夭折就是這種複雜關係的體現。

烏克蘭戰爭爆發之後，由於習近平政權不肯譴責俄羅斯侵烏，並表現出與俄羅斯非同一般的戰略關係，使得歐中關係變得更為複雜。歐盟一些被批評試圖通過與中國“綏靖”而發展經濟關係的政治家，也終於大夢初醒。在這種情況下，歐盟對華關係的線條反而變得越來越清晰：歐中關係前景如何，在很大程度上取決於中國能否發揮自己對俄羅斯的特殊影響力來制止戰爭。

歐盟外交部長會議周五大體通過了以上述內容為主軸的“立場文件”，歐盟外長們周六還將與“印太地區”的合作國家舉行2021年啟動的相關論壇，缺席的只有中國和台灣。

周五會議結束後，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利歸納說，會議討論的重點包括價值觀差異、經濟安全與戰略安全。會前提供的參考文件已粗線條通過，部長們提出的一些意見將體現在最終形成的文件，這一文件將交由六月份召開的歐盟峰會討論批准。

參與會議的一名官員表示，會議重新確認歐中關係繼續定位為“夥伴、競爭者和制度性對手”。但是，由於台海關係日益緊張，歐盟如何處理台海關係最近以來在27個成員國之間產生了分歧。這也迫使歐盟在面對中國時首先把內部協調一致。

參考文件中有一段這樣寫道：“中國變化很大。民族主義和意識形態急劇擡頭，加之美中之間的激烈競爭，影響着所有政策領域。中國正在轉化這一事實迫使我們制定出一個統一的戰略。”

前不久呼籲終結對華立場分歧的博雷利表示，"如果我們想在中國崛起成為強權的情況下具有影響力，歐盟成員國必須更加團結，並按照共同的政策行事。"

歐盟成員國與北京爭議最激烈的仍然是中國對俄羅斯侵烏戰爭的曖昧立場。北京至今未對俄羅斯侵烏譴責一字，而且中國的一些企業規避歐盟對俄制裁偷偷幫助俄羅斯。

博雷利表示，“如果中國不利用其對俄羅斯的巨大影響力終結對烏戰爭，我們就不可能與中國有一種正常的關係。”

布魯塞爾日前建議歐盟27國對八家被指控向俄羅斯轉口含有敏感電子元件和技術（如半導體和集成電路）的貨物的中國公司實施出口限制，激怒了北京。秦剛周二在柏林威脅中國將採取對應措施“反制”。

博雷利強調，儘管存在分歧，歐盟仍有必要與中國保持 "接觸"，並呼籲 "減少在某些戰略領域的過度依賴，如果依賴加重，就會成為一種風險"。波蘭代表、國務秘書雅布隆斯基則表示：“我們應該找到一種方式，成為合作夥伴，而不是客戶”。

周六在斯德哥爾摩，歐盟外交部長們和他們來自亞太地區的同行將 "討論如何建立夥伴關係"。缺席這一會議的中國外長秦剛提前打預防針：歐盟應與中國一道“擯棄冷戰思維”。