渝港合作「新」機制：市場主導丶政府引導 惟加入政治原則

香港/一帶一路

京港渝領導官員(後排)見證香港政務司長陳國基（前排左）和重慶副市長張國智（前排右）簽署《關於“渝港合作會議”機制的安排》和《渝港高層會晤暨“渝港合作會議”第一次會議備忘錄》2023年5月12日

中港融合正走上快速道，並已走出大灣區，去到被指是「一帶一路」與「長江經濟帶」重要戰略聯結點的重慶，兩地政府已簽署合作備忘錄，在「一帶一路」建設丶金融丶法律等11個領域加強合作。但與過往的備忘錄不同，渝港備忘錄加入政治要求，包括遵守國家憲法丶以習近平思想為主導丶落實愛國者治港等原則和政策治，其後才是「堅持市場主導丶政府引導」的原則。

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香港特首李家超前(10日)天率領政府代表團訪問重慶，並在昨午與市委書記袁家軍見證兩地高官簽署合作備忘錄，建設港府第九個與內地省市合作平台。根據紀錄，香港特區已與北京丶上海丶廣東丶深圳丶福建丶四川丶湖北及泛珠三角區域設立地區合作機制，以推進合作。

港府公布，渝港成立的，是「新合作機制」，這個由李家超上任後首個與內地省市成立合作機制的備忘錄，原則亦有「新意」，與上一次與湖北省於2021年11月簽訂的合作備忘錄比較，可見當年的備忘錄並無提及「自覺遵守國家憲法」等政治而非政策性字眼，當時標榜的，是在《十四五規畫綱要》及中央支持下，鄂港兩地同意在13個範疇加強合作。

根據渝港備忘錄，兩地會在「一帶一路」建設和經貿投資丶金融丶科技創新丶物流丶文化和旅遊丶教育丶人才交流丶青年發展丶法律和爭議解決丶醫療衞生及中醫藥，以及便利港人在內地發展等11個領域加強合作。李家超表示，渝港兩地能優勢互補，加強合作肯定有利互利共贏，也標誌着香港將更好融入中國的國家發展大局。

港府代表團今(12日)午將會結束三天訪渝行程，返回香港。在此之前，李家超與政務司長陳國基等多名司局長曾到訪重慶科學城的金鳳實驗室，了解生物科技及醫學等領域的創新成果；另又參訪內陸國際物流樞紐展示中心，以及參觀文化旅遊地標磁器口古鎮，品嘗重慶麻辣火鍋。