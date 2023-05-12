澳部長訪華: "沒有什麼比澳中牢固的貿易關係更能促進區域和平"

中國/ 澳大利亞

澳大利亞貿易和旅遊部長唐·法瑞爾 (Don Farrell) 本周五繼續訪華，此行被視為對過去十年因政治分歧而傷痕纍纍的兩國關係的修復。點擊以下內文視頻，回顧來自澳大利亞外交貿易部、由美聯社發布的法瑞爾抵京之際對此行前瞻的訪談。

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01:43 澳大利亞貿易與旅遊部長，北京。 © AP-AUSTRALIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

在長期的貿易禁運後，中國最近恢復了從澳大利亞進口煤炭、棉花和銅。4月，澳大利亞外交部長Penny Wong曾表示，兩國的雙邊關係不太可能回到2000年代初的水平，當時澳大利亞的貿易與政治戰略曾是分離狀態。

法雷爾表示，他看到雙方都表現出了良好的意願，但還有更多的工作要做：“自2月以來，我們（與中方）在一系列產品上取得了進展，包括煤炭、棉花，還有其他的一些產品，我們還在大麥等的問題上取得着進展。但是，還有一些懸而未決的問題。所以說，接下來的幾天當中我很想要繼續穩定我們（澳大利亞與中國）的關係，並通過（可能取得）成功的途徑，去解決所有我們還沒有解決的與貿易相關的分歧”。“面對面的會談是取得這一進展的最佳方式。而且我相信，懷揣着善意，懷揣着我們雙方都已經展現出來的良好意願 - 包括自從二月份以來一些產品已經獲准進入，還有我們在大麥方面做出的讓步 - 等等這些我認為都展現出（解決問題的）良好的意願。但我們還有很多要做的，我希望在其餘的問題上也可以看到進展”。

“澳大利亞的國家利益和國家安全永遠是工黨（澳大利亞工黨）最看重的問題。但是我們沒有理由在促進我們的國家安全和國家利益的同時，不去同時推進我們的貿易關係。這一貿易關係價值近3000億澳元。我們還可以在促進我們的國家安全和國家利益的同時，穩定我們與中國的關係。要說促進我們地區的和平，沒有什麼比澳大利亞和中國之間牢固的貿易關係更有力了”。

周四，法雷爾會見了中國國有鋼鐵公司寶武鋼鐵集團的高管，周五下午與中國商務部部長王文濤會面，並出席中澳第十六屆部長級經濟委員會聯席會議。