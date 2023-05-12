烏克蘭在巴赫穆特突破俄軍防線

俄羅斯侵烏戰爭

2023年5月12日，在烏克蘭頓涅茨克地區，烏克蘭士兵在與俄羅斯軍隊發生激烈戰鬥的東部城市巴赫穆特附近發射大炮。

烏克蘭5月12日周五宣布，烏軍在與俄羅斯軍隊交戰的中心---巴赫穆特取得突破。俄軍起先予以否認，最終承認在巴赫穆特市以北後退。

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烏克蘭軍方周五上午宣布，俄軍在巴赫穆特遭受沉重打擊，烏軍挺進兩公里縱深。但是俄羅斯國防部同日早些時間聲稱，俄羅斯軍隊周四在巴赫穆特周邊95公里長的戰線上擊退烏軍26次進攻。俄羅斯國防部稱，總之，來自烏克蘭方面所有的攻擊均已被擊退，俄羅斯防線依舊堅固。

但是，就在俄羅斯國防部聲稱擊退烏克蘭26次進攻之後不久，俄羅斯僱傭軍組織瓦格納民兵總指揮普里戈津卻證實烏方已經在巴赫穆特取得突破，他的手下在那裡被部署在最前線。普里戈津譴責俄羅斯正規軍放棄據點“逃跑”。

普里戈津在一段視頻中說：俄軍守衛的"巴赫穆特側翼正在崩潰，前線正在崩潰，"他指責俄羅斯總參謀部試圖 "淡化 "局勢。

周五當地時間傍晚，俄羅斯國防部終於承認俄羅斯部隊已從巴赫穆特北部“撤退”，並指這是為了“撤退到更好的防禦陣地”，俄羅斯國防部發言人表示，數千俄軍在40幾輛坦克掩護下向小城Soledar方向撤出。但普里戈津毫不客氣地形容這是事實上的“潰敗”，而不是什麼“戰術性撤退”。

普里戈津在發出的音頻中憤怒地說，俄方今天在這一帶喪失了五平方公里的地區。他說，"敵人已經完全控制了查西夫與巴赫穆特之間的公路，而且已經攻克了巴赫穆特高地的重要戰術陣地。”

巴赫穆特之戰是俄羅斯侵烏以來最持久最血腥的戰鬥。9個月來，瓦格納武裝集團試圖奪取這座戰前擁有7萬人口的城市，城市已基本毀壞，俄方佔領了差不多百分之八十的地區。一周前，俄方判定巴赫穆特差不多完全到手，緊接着烏克蘭軍方從南至北，在巴赫穆特周邊發起一系列區域性反攻。

烏克蘭軍隊對其正在進行的行動一直守口如瓶。軍方只報告了其部隊在巴哈姆特附近向前推進了兩公里。烏克蘭軍方還表示，周五一日之內，烏軍在巴赫穆特前線擊退了對方發動的36次攻擊行動。

烏軍正在進行的行動，尚未構成期待已久的大反攻。