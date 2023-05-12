美國會CECC首籲制裁國安法指定法官 研事指港政治犯增速惟緬甸和白俄可比

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美國國會CECC聽證會上, 法官胡雅文和郭偉健(小圖)被點名須受制裁, 是委員會首次作出這呼籲 2023年5月 12日

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）首次正式呼籲拜登政府制裁香港審理國安法案件的指定法官，認為他們以國安法摧毀香港法治，該會主席史密斯(Christopher Smith)更在聽證會上點名制裁兩名分處五級法院架構中的第二和第三級的法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭偉健。面對國安法催生的政治犯人數急增速度只有緬甸和白俄羅斯可比，兩名委員警告在港從商者考慮，指香港已非一個法治之地。

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中國委員會周四（11日）就香港法治敗壞問題舉行聽證會，指自中國政府為香港製訂的《港區國安法》於2020年中生效後，已有逾千名政治犯，形容情況「難以想像」，呼籲美國政府對審理國安法案件的指定法官予以制裁。在網上同時發布的報告沒有訂明是否呼籲制裁所有指定法官，亦不知具體有多少指定法官，因為這些法官的委任標準並不透明，且一年一換或續任，不符司法獨立標準，但就引述媒體報道指，已知的國安法官有29人。

委員會主席史密斯在聽證會開始時即指出，香港已沒有法治，只有「依法管治」，而這些法律還是中共加諸港人身上的，是不公義的法律，入罪率更是百分之一百，像高等法院暫委法官胡雅文這類同謀法官應該為摧毀香港法治丶聽命於中共的行為承擔後果，受到制裁。情況就如委內瑞拉和伊朗共有十名法官被美國制裁一樣。

他以胡官主理的呂世瑜案為例，指胡闡釋國安法條文，令認罪的呂未能享有三分之一的刑期扣減，未能少囚1年2個月，其裁決損害了香港的法治和司法制度。

史密斯又點名制裁區域法院法官郭偉健，指郭官以五名語言治療師出版三本具煽動意圖的兒童繪本而判他們入獄19個月，實在是令人震驚。他又引述郭官聲稱中港各自獨立，在道德上是錯誤的言詞指出，中港之間的分野已經抹掉。

他警告美國商人，若他們以為商界不會成為下一個政治犯，只要看看貝恩策略顧問公司(Bain & Co.)的上海總部近期被搜便可以。

下一步：聯署促英爭取釋放黎智英及提名六港人角逐諾獎

委員會另一眾議員麥高文亦認同要制裁執行國安法的法官和檢控人員，並同樣和美國商界發出警告，不要以為香港仍在實行法治，若無視政治犯人數由2019年的26人大增至去年5月的1014人，以至再增至現今的1457人的現實，便須自行承擔風險。

作為證人的Brian Kern更在聽證會上提供最新數據，指自2019年「反送中運動」以來，政治犯人數有1459人，估計會持續上升，到下年會達到2000人，而這是基於香港不再出現大規模搜捕行動的情況下所作估計。他又說，綜觀全世界，在過去三年裡，關押政治犯的速度比香港快的國家，只有緬甸和白俄羅斯，但與香港不同，該兩個國家幾乎沒有法治可言。

在囚又被控國安法罪名的壹傳媒創辦人黎智英之子亦有出席聽證會，黎崇恩以證人身分指出，打壓他爸爸，就是要發出「反對聲言是不會被容忍」的信息，黎的案例象徵香港的法律制度已經崩潰，這是對所有商界人士的警告。他又批評英國當局對要求釋放黎智英，或者就事件作出譴責的立場不夠強硬，儘管黎智英是英國公民，促請美國政府持續關注。

委員會主席史密斯其後在會上預告，將即日發起聯署，促請英國政府協助，向港府施壓爭取釋放黎智英；並邀請英國支持CECC提名六名香港知名民主人士角逐今屆諾貝爾和平獎，分別是黎智英丶李卓人丶鄒幸彤丶黃之鋒丶何桂藍及陳日君。