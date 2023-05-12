馬克龍宣布推進再工業化政策 台灣輝能在法國打造"超級電池廠"

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法國總統馬克龍5月12日周五在北部臨海城鎮敦克爾克宣布，法國將加速推進再工業化政策，馬克龍並宣布，外國投資總計67億歐元在北部打造"超級電池工廠"，同時創造4,700個工作崗位。

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在敦刻爾克鋁工廠，馬克龍在數百人簇擁下正式宣布，台灣輝能科技將投資52億歐元建造一座巨型電池工廠，並創造 3,000個直接就業機會。

馬克龍向上百名鋁廠員工發表演說。他首先說道："第一個好消息、最重要且最重大的，就是輝能科技"。馬克龍介紹，輝能是個總部在台灣的大型亞洲集團，投資者來自整個區域，將打造電池超級工廠。馬克龍並向大會推介輝能科技執行長楊思枏(男）和法籍國際發展執行副總諾曼德（Gilles Normand），稱讚"他們的團隊工作非常傑出"。

除輝能設廠外，馬克龍還宣布，法國歐安諾集團與中國鋰電池製造商XTC新能源材料公司也將在敦克爾克投資15億歐元設廠，帶來 1,700個工作崗位。

據中央社報道，根據法規，2035年起，歐洲販售的新車必須全為電動車。歐洲電動車發展前景看好，需求大增。作為目前全球唯一成功量產固態鋰電池公司，輝能科技收到歐洲多國提出的邀請。

輝能最後選擇在法國敦克爾克港附近落腳，打造電池"超級工廠"（gigafactory）。計畫規模之大，法國籍歐洲議會議員、歐洲議會環境委員會主席坎芬（Pascal Canfin）稱為"XXL的綠色產業"。這也是法國包括輝能在內4座電池工廠中最具雄心的。

輝能國際發展執行副總諾曼德向包括法新社在內的多家新聞機構表示，“法國北部正在開發一個真正的電池生態系統"，這裡已經宣布建造三個“超級工廠”項目，目標是將這裡打造為法國的"電池王國"。

據台灣中央社報道，輝能科技周五上午才鬆口正式宣布將在法國設廠，是輝能在海外第一家、也是最大的工廠。據路透報導，楊思枏向媒體稱"我們不再是一間台灣公司"，一度引發熱議。輝能隨後在官網更正稱："根留台灣、擴向全球"。

法新社稱，馬克龍認為，敦刻爾克這座港口城市正在成為具有吸引力的中心，是推行"電動汽車戰略"和"實踐電氣化"的最佳基地。

正如馬克龍周四在愛麗舍宮宣布，將加速推行法國再工業化政策。這項戰略旨在跟上美國總統拜登龐大的工業公共援助計畫，以支持氣候變化帶來的能源轉型，並面對來自中國的競爭。

馬克龍此前宣布，法國將引入"綠色產業稅收抵免"，以支持電池、熱泵、風力渦輪機和太陽能電池板的本土生產。他說，這一措施將是法國"綠色產業法案"的一部分，"有望在2030年之前帶動200億歐元投資"。

另外法國政府還將修改電動車購買補貼標準，以支持在歐洲生產的電池和電動車。馬克龍說，"我們不會用法國納稅人的錢去加速非歐洲地區的工業化"。