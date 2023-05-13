俄佔區高官指四架俄羅斯軍機被擊落

俄羅斯侵烏戰爭

圖為俄羅斯國防部新聞處發布的蘇-35戰鬥機飛行照片。2023年5月13日，俄羅斯駐烏克蘭佔領區一名官員稱，來自俄羅斯的 “兩架米-8、一架蘇-35和一架蘇-34 "被擊落”。

就在烏東巴赫穆特戰役激烈進行之時，周六傳出四架俄羅斯戰機被烏克蘭擊落的消息，俄羅斯駐烏克蘭佔領區負責官員表示，來自俄羅斯的 “兩架米-8、一架蘇-35和一架蘇-34 "被擊落”。

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當日稍早時候，在社交網絡流傳的大量圖片和視頻顯示，四架俄羅斯軍機被擊毀，但俄方目前只承認只有一架直升機墜毀，且未公布墜毀的原因。

法新社報道說，星期六，已知至少有一架俄羅斯空軍的米-8直升機在俄烏邊境墜毀，機上兩名飛行員喪生。

俄羅斯塔斯社援引俄軍方人士證實了這一消息：“米-8直升機墜毀之後，兩名飛行員喪生”，另一俄方來源的消息也證實：“直升機在發動機起火後，墜毀於克林茨鎮(Klintsy)”。克林茨鎮位於布良斯克地區，距離烏克蘭邊境65公里。

據該地區官員亞歷山大-博戈馬茲（Alexander Bogomaz）說，一名婦女被送進醫院，“五所房屋被損壞"，但他沒有提供進一步的細節。

不過，俄羅斯駐烏克蘭佔領區官員弗拉基米爾-羅戈夫(Vladimir Rogov)的說法與網絡流傳的說法吻合，他表示：共有來自俄羅斯的 "兩架米-8、一架蘇-35和一架蘇-34 "被擊落，直升機和蘇-34的飛行員全部喪生"。

俄羅斯官方目前既未否認也未證實這位官員的說法。俄羅斯國防部目前階段也未發表任何評論。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則表示： "我們可以理解，俄羅斯人今天為什麼非常不高興。他們少了兩架戰鬥機和兩架直升機。"但她沒有披露更多細節。

烏克蘭總統府顧問波多利亞克在推特上說，這是"正義（......）和因果報應，"他指這四架俄羅斯軍機正在執行打擊烏克蘭北部切爾尼戈夫地區的平民的任務"。

與烏克蘭接壤的布良斯克地區是4月底烏克蘭實施的一次轟炸的目標，並造成4人死亡，該地區最近成為無人機襲擊和鐵路破壞的目標。

與此同時，星期六，巴赫穆特爭奪戰激烈進行，烏克蘭地面部隊指揮官Oleksander Syrsky在Telegram在社交網絡上說：烏軍持續向巴赫穆特方向挺進。“我們的士兵正在前線的一些地區推進，而敵人正在損失裝備和部隊”。

烏克蘭國防部副部長漢娜-馬爾亞爾周六證實了這一消息，她說，烏克蘭軍隊正從巴哈姆特郊區北部和南部兩個方向推進。

周五的消息說，烏克蘭軍隊已挺進巴赫穆特縱深數公里，俄羅斯瓦格納準軍事組織頭目普里戈津則指控俄羅斯正規軍在遭遇烏軍打擊後“倉皇潰退”。

基輔當局表示巴赫穆特戰役的意義在於，在發動旨在奪回該國東部和南部被佔領土地的攻勢之前，將俄羅斯軍隊固定在頓巴斯的這一地區，並儘可能地耗盡其力量，

莫斯科周六指責基輔在俄羅斯控制的東部地區盧甘斯克使用英國遠程暴風影導彈襲擊 "平民目標"。烏克蘭軍方尚未就此作出評論。