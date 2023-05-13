周末北京：中國為何不願當發達國家 誰的心涼了？

習近平的中國與世界

2022年11月14日，在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團領導人峰會期間，美國總統拜登與中國國家主席習近平會面。中美關係自2023年發生氣球事件以來持續緊張，5月11日美國安全顧問沙利文與中共外交負責人王毅會面似乎意味着開始有所緩和。

這個周末有一件事比較引人注意，自氣球事件以來，幾乎沒有交往的中美高官又接觸了。中共最高外交官員王毅與美國總統安全顧問沙利文會談“長達八小時”，真有說的! 不過，從官媒事後反應看，北京當局心態比較複雜。

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雙方會晤之後北京方面稱：雙方進行了“坦誠、深入、實質性、建設性的討論”。當然，“王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場”。釋放的信息似乎比較正面。

多少扮演傳聲筒角色的環球時報卻出來潑冷水，5月13日專此發表題為『華盛頓光拿話焐不熱中美關係』社評，稱美國的所作所為，讓“本來對美國懷有善意和好感的中國社會失望、憤慨，讓中國民眾的心越來越涼”。原因在於華盛頓“尤其在台灣問題上”“不會改變對話敵視態度”

社評稱“中國民眾”對美國有“三個不良印象”，“一是不願意看到中國繁榮富強”；“二是挑釁中國核心利益，阻止中國實現統一”；“三是言行不一，說一套做一套”。

其實這三個對美“印象”，每當中美關係低潮時，官方就會重申。比如，楊潔篪和王毅早在2021年3月那次美中阿拉斯加對話時就批評美國言行不一，而“中國人不吃這一套”。

在輿論一律，不允許他人異議，連不合官方口徑的評論都要屏蔽或者刪掉的情況下，動輒說民眾對美國如何如何不滿不是很可靠的。

如果按照環視的評論，中國社會或民眾對美國“心涼了”，那麼，就在這當口，那麼多中國人還在“走線”，冒着生命危險，穿越南美洲熱帶叢林，偷渡美國，也許應該說他們對自己的國家“心涼了”更合適些。

還有那麼多中國的青年學子，爭取去美國留學，顯然不是對美國“心涼了”的表現。至於不少官僚，或明或暗，把自己的家屬子女送往美國，在美國置產，以備萬一之需，更談不上對美國“心涼了”吧。

在“台灣問題”上美國不放過中國，環球時報說的可能也有一點道理，美方一直反對單方面改變現狀，中美關係緊張的一個重要因素，的確與台海緊張有重大關係。就是說，美方是不會無視中方在台海的舉止的。這一點中美雙方心照不宣。

至於環時提到“美國不願意看到中國繁榮富強”，這句話很奇怪。美國國會眾議院前些日子通過一項法令，大意是說中國已屬於“發達國家”，不要再在國際組織中使用“開發中國家”的身份了。這不是美國不但看到了中國繁榮富強，而且希望中國正名，從此就屬於發達國家之列了。可是北京對此也不高興。

中國外交部發言人汪文斌12日說，“美國想要給中國送一頂發達國家的帽子，這頂帽子中國戴不了。”汪文斌辯解，雖然中國是全球第二大經濟體，但人均GDP才相當於美國的六分之一。汪文斌還有一個“堅實”的證據：“正如習近平主席指出的，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。”

說中國富起來了，強大了，豈是美國就能隨便戴上的一頂帽子，中國領導人習近平就多次聲明過。『北京之春』榮譽主編胡平點出其中的矛盾：“一方面，習近平大力誇耀中國經濟取得了多麼偉大的進展，說中國富起來，強起來了，中國模式如何如何；但談到中國發展中國家地位又矢口否認，這本身就很滑稽。”

不過，汪文斌的說法透露出一個秘密，關鍵是習近平有指示，中國永遠屬於發展中國家一員。有分析指習近平要求把自己歸類為“發展中國家”是一種政治盤算，以此將自己塑造中這一類型國家的領導者，提升自己在南半球和發展中國家的形象。

但無論如何，習近平說中國永遠是發展中國家的一員顯然太絕對，即使按照汪文斌所說的人均GDP來計算，中國人均現在低於美國，難道永遠會低於美國？

而且，習本人早已提出要復興中華，要在不遠的將來實現中國夢，實現了中國夢以後，難道中國永遠還是發展中國家的一員？