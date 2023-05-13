周末北京：中國為何不願當發達國家 誰的心涼了？
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這個周末有一件事比較引人注意，自氣球事件以來，幾乎沒有交往的中美高官又接觸了。中共最高外交官員王毅與美國總統安全顧問沙利文會談“長達八小時”，真有說的! 不過，從官媒事後反應看，北京當局心態比較複雜。
雙方會晤之後北京方面稱：雙方進行了“坦誠、深入、實質性、建設性的討論”。當然，“王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場”。釋放的信息似乎比較正面。
多少扮演傳聲筒角色的環球時報卻出來潑冷水，5月13日專此發表題為『華盛頓光拿話焐不熱中美關係』社評，稱美國的所作所為，讓“本來對美國懷有善意和好感的中國社會失望、憤慨，讓中國民眾的心越來越涼”。原因在於華盛頓“尤其在台灣問題上”“不會改變對話敵視態度”
社評稱“中國民眾”對美國有“三個不良印象”，“一是不願意看到中國繁榮富強”；“二是挑釁中國核心利益，阻止中國實現統一”；“三是言行不一，說一套做一套”。
其實這三個對美“印象”，每當中美關係低潮時，官方就會重申。比如，楊潔篪和王毅早在2021年3月那次美中阿拉斯加對話時就批評美國言行不一，而“中國人不吃這一套”。
在輿論一律，不允許他人異議，連不合官方口徑的評論都要屏蔽或者刪掉的情況下，動輒說民眾對美國如何如何不滿不是很可靠的。
如果按照環視的評論，中國社會或民眾對美國“心涼了”，那麼，就在這當口，那麼多中國人還在“走線”，冒着生命危險，穿越南美洲熱帶叢林，偷渡美國，也許應該說他們對自己的國家“心涼了”更合適些。
還有那麼多中國的青年學子，爭取去美國留學，顯然不是對美國“心涼了”的表現。至於不少官僚，或明或暗，把自己的家屬子女送往美國，在美國置產，以備萬一之需，更談不上對美國“心涼了”吧。
在“台灣問題”上美國不放過中國，環球時報說的可能也有一點道理，美方一直反對單方面改變現狀，中美關係緊張的一個重要因素，的確與台海緊張有重大關係。就是說，美方是不會無視中方在台海的舉止的。這一點中美雙方心照不宣。
至於環時提到“美國不願意看到中國繁榮富強”，這句話很奇怪。美國國會眾議院前些日子通過一項法令，大意是說中國已屬於“發達國家”，不要再在國際組織中使用“開發中國家”的身份了。這不是美國不但看到了中國繁榮富強，而且希望中國正名，從此就屬於發達國家之列了。可是北京對此也不高興。
中國外交部發言人汪文斌12日說，“美國想要給中國送一頂發達國家的帽子，這頂帽子中國戴不了。”汪文斌辯解，雖然中國是全球第二大經濟體，但人均GDP才相當於美國的六分之一。汪文斌還有一個“堅實”的證據：“正如習近平主席指出的，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。”
說中國富起來了，強大了，豈是美國就能隨便戴上的一頂帽子，中國領導人習近平就多次聲明過。『北京之春』榮譽主編胡平點出其中的矛盾：“一方面，習近平大力誇耀中國經濟取得了多麼偉大的進展，說中國富起來，強起來了，中國模式如何如何；但談到中國發展中國家地位又矢口否認，這本身就很滑稽。”
不過，汪文斌的說法透露出一個秘密，關鍵是習近平有指示，中國永遠屬於發展中國家一員。有分析指習近平要求把自己歸類為“發展中國家”是一種政治盤算，以此將自己塑造中這一類型國家的領導者，提升自己在南半球和發展中國家的形象。
但無論如何，習近平說中國永遠是發展中國家的一員顯然太絕對，即使按照汪文斌所說的人均GDP來計算，中國人均現在低於美國，難道永遠會低於美國？
而且，習本人早已提出要復興中華，要在不遠的將來實現中國夢，實現了中國夢以後，難道中國永遠還是發展中國家的一員？