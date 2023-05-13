澤連斯基在梵蒂岡會晤方濟各 感謝教皇對“數百萬烏克蘭人的悲劇給予關注”

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烏克蘭總統澤連斯基周六(5月13日）在梵蒂岡會晤天主教教皇方濟各，澤連斯基在會後表示感謝教皇對“數百萬烏克蘭人的悲劇給予的關注”。澤連斯基在結束意大利訪問後將於周日訪問柏林。

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這是俄烏戰爭爆發以來，澤連斯基首次訪問羅馬。他與教皇交談了40分鐘，並向教皇贈送了一件烏克蘭士兵使用過、後來畫上聖母像的防彈背心。

另據法新社報導，據梵蒂岡在雙方會後發布的聲明，教皇與澤連斯基討論了"爭造成的烏克蘭人道主義和政治局勢"相關議題，但聲明並沒有直接點名俄羅斯。

聲明還稱，"雙方一致同意，需要持續展開人道主義行動，以支持民眾。教皇特彆強調，目前迫切需要對最脆弱的人們與衝突的無辜受害者提供人道援助。"

法新社消息，澤連斯基周六在社群媒體Telegram上表示，"我對教皇關注數百萬烏克蘭人的悲劇表示了感謝"，澤連斯基與教皇並討論了數萬被強行帶往俄羅斯的烏克蘭兒童的命運。澤連斯基表示，我們必須盡一切可能把他們帶回家。烏克蘭官方估計，至少有2萬名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

澤連斯基並表示，他與教皇還討論了幾個月來烏克蘭支持的“10 點和平方案”，但方案遭到俄羅斯多次反對。

上月，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）受到教皇方濟各接見，與教宗商討澤連斯基所提的和平計畫，並邀請教皇親自訪問基輔，請求他協助送回被強行帶往俄羅斯的兒童。

澤連斯基澤連在會晤教宗皇，先在羅馬會見意大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）及總理梅洛尼。馬達雷拉及梅洛尼都重申，意大利將在近期及長期提供烏克蘭軍事、財務、人道及重建援助方面的全力支持。

梅洛尼在會見澤連斯基後召開記者會，譴責俄羅斯進行"殘暴及非正義侵略"，承諾意大利將盡其所能支持烏克蘭，並且呼籲俄羅斯立即撤軍。

她強調，意大利支持烏克蘭加入歐盟，並與北約組織"強化"夥伴關係。

澤連斯基在結束意大利訪問後將於周日前往德國，而柏林剛剛宣布向烏克蘭提供27億歐元的武器援助，這是俄烏戰事以來，德國最大的軍事援烏計畫。