偷渡美國潮

美國會眾議院通過法案重修美墨邊境牆阻止偷渡潮

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2023年5月9日，當美國準備取消第42章限製法令時，留在墨西哥雷諾薩(Senda de Vida)庇護所的非法移民正在使用CBP ONE申請美國庇護。
2023年5月9日，當美國準備取消第42章限製法令時，留在墨西哥雷諾薩(Senda de Vida)庇護所的非法移民正在使用CBP ONE申請美國庇護。 REUTERS - DANIEL BECERRIL
作者： 舊金山特約記者 王山
4 分鐘

在根據美國法典第42卷(Title 42)施行的防疫遣返令結束之際，國會眾議院以219票對213票通過邊界安全法案，讓非法移民申請美國庇護受到更多限制。法案內容包括在美墨邊境重修並擴建邊境牆，以阻止潮水般湧來的偷渡客。

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美墨邊境牆在前總統特朗普執政時期開始興建。拜登總統上任後，下令停建，並拆除已經建好的邊境牆。美墨邊境牆成為民主、共和兩黨爭議的焦點之一。

 

法案全長213頁，當中的具體措施包括收緊難民庇護程序，申請人必須循合法途徑入境；接受面試時需要提交更嚴格的證據，證明自己在來源國遭遇可信的恐懼。法案同時推翻拜登早前宣布，允許海地、委內瑞拉、尼加拉瓜的合資格移民，在美合法工作2年的政策，取消移民官員在這方面的斟酌權。

 

美聯社報道隨着防疫遣返令時效屆滿，美墨邊境偷渡人數大幅增加，連日來無論是德州等與墨西哥接壤美國邊境地區，聚集大批無證移民，外界普遍相信隨後的移民問題將更加惡化因此國會需要兌現承諾維持邊境安全。共和黨籍議長麥卡錫演說時形容，這法案是國家有史以來最強大的邊境安全法案”。反對法案的民主黨議員指責，法案的方向完全錯誤，共和黨用14世紀的方法解決21世紀的問題。

 

不過，這項與拜登政府移民政策有明顯反差的法案，幾乎沒有機會立法成功，因為擁有參院多數席次的民主黨會予以封殺使其獲得過關所需60票的難度極高眾議院表決後白宮迅速做出回應，批評法案只會導致事態惡化拜登總統已揚言否決。

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