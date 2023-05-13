美國會眾議院通過法案重修美墨邊境牆阻止偷渡潮

偷渡美國潮

在根據美國法典第42卷(Title 42)施行的防疫遣返令結束之際，國會眾議院以219票對213票通過邊界安全法案，讓非法移民申請美國庇護受到更多限制。法案內容包括在美墨邊境重修並擴建邊境牆，以阻止潮水般湧來的偷渡客。

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美墨邊境牆在前總統特朗普執政時期開始興建。拜登總統上任後，下令停建，並拆除已經建好的邊境牆。美墨邊境牆成為民主、共和兩黨爭議的焦點之一。

這項法案全長213頁，當中的具體措施還包括：收緊難民庇護程序，申請人必須循合法途徑入境；接受面試時需要提交更嚴格的證據，證明自己在來源國遭遇“可信的恐懼”。法案同時推翻拜登早前宣布，允許海地、委內瑞拉、尼加拉瓜的合資格移民，在美合法工作2年的政策，取消移民官員在這方面的斟酌權。

美聯社報道說：隨着防疫遣返令時效屆滿，美墨邊境偷渡人數大幅增加，連日來無論是德州等與墨西哥接壤美國邊境地區，聚集了大批無證移民，外界普遍相信隨後的移民問題將更加惡化，因此國會需要兌現承諾維持邊境安全。共和黨籍議長麥卡錫演說時形容，這項法案是“國家有史以來最強大的邊境安全法案”。反對法案的民主黨議員則指責，法案的方向完全錯誤，共和黨用14世紀的方法解決21世紀的問題。

不過，這項與拜登政府移民政策有明顯反差的法案，幾乎沒有機會立法成功，因為擁有參院多數席次的民主黨會予以封殺，使其獲得過關所需60票的難度極高。眾議院表決後白宮迅速做出回應，批評法案只會導致事態惡化。拜登總統已揚言否決。