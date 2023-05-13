路透：美歐貿易會議將承諾聯合行動反制中國

美國/歐洲/中國/貿易

路透社報道，美國與歐盟將在本月底的一場會議中承諾採取聯合行動，應對中國的非市場行為疑慮，美歐並將協調雙方對半導體等貨品的出口管制。

廣告 繼續瀏覽後續

美國-歐盟貿易和技術委員會（U.S.-EU Trade and Technology Council，TTC）第4屆會議定於5月30至31日在瑞典呂勒奧（Lulea）召開，美國國務卿布林肯與歐盟委員會執行副主席兼競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）等多名高級官員將代表出席。

根據路透社見到的聲明草稿，美歐雙方將討論解決非市場行為與經濟脅迫等問題，並設下定期舉行對話的目標，以討論如何致力於阻止美歐企業的知識與幫助戰略對手科技的對外投資掛鉤，顯然是影射中國。

聲明表示，美國和歐盟還將協調彼此"敏感產品"出口的管制，其中包括具軍事用途的貨品以及半導體。這份聲明草稿只提及中國2次，但在會議前仍可能修改。

聲明並特別點名中國的醫療器材產業，表示美歐雙方正"探索可能行動"來應付非市場的政策與行為構成的威脅。

美國與歐盟還鎖定合作努力反制外國對資訊的操控，例如"中國放大俄羅斯對於（烏克蘭）戰爭的假消息論述"。