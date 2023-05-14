土耳其大選：埃爾多安得票"跌破"50% 面臨第二輪選舉

土耳其/選舉/政治

備受矚目的土耳其總統和議會選舉投票周日(5月14日）結束。法新社援引官方土耳其阿納多盧通訊社周日(5月14日）晚間稱，在點算近90%選票後得到的初步結果，總統埃爾多安得票49.94%，低於50%獲勝門檻。法新社稱，一場前所未有的第二輪選舉似在所難免。

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法新社援引土耳其官方媒體阿納多盧通訊社稱，這位執政20年的69歲國家元首在周日晚上失去了對社會民主黨競爭對手的領先優勢，得票率跌破50%的大關。

而此前土耳其通訊社及官方媒體發布的一致結果是：現任總統埃爾多安在第一輪中以超過52%的選票贏得多數票；主要反對黨候選人克勒奇達爾奧盧得票率不到41%，當時反動派提出質疑，隨後選情出現變數，埃爾多安得票跌破50%，將面臨第二輪選舉。

法新社消息，土耳其選舉投票結束後，一度陷入"點票之爭"。儘管官方通訊社及媒體此前一致報道，69歲的現任總統埃爾多安以超過52%的選票領先，但埃爾多安的主要對手，共和人民黨主席凱末爾·克勒奇達爾奧盧 (Kemal Kiliçdaroglu)則自稱處於領先地位。反動派共和人民黨在土耳其新聞通訊社發布初步結果後立即予以否認稱，克勒奇達爾奧盧表示："我們處於領先地位"。

法新社援引私營媒體Anka在點算52%選票時發布的初步統計：埃爾多安獲得47.6%的選票，74歲的克勒奇達爾奧盧則得票46.6%。

法新社報導，已經完成計票的選票大多來自對埃爾多安支持的北部和東部地區。

共和人民黨指出，內部計票顯示選情"正面"。該黨發言人奧茲特拉克（Faik Oztrak）表示："根據我們的統計，我們看到選情是正面的。"反對黨陣營勝選可能被任命為副總統的伊斯坦布爾巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）呼籲民眾不要相信土耳其阿納多盧通訊社公布的數據。

他說："我們完全不相信阿納多盧通訊社。"

如果沒有候選人在第一輪投票中獲得超過半數的選票，將在5月28日舉行第二輪總統選舉。