法國總統馬克龍指俄羅斯正在成為中國的附庸

法國-中國-烏克蘭戰爭

迎接烏克蘭總統澤連斯基第二次到訪的法國總統馬克龍周日在早些時候對媒體表示，俄羅斯已經“在地緣政治上輸了”烏克蘭戰爭， 並且落入一種形式的對中國的附庸。

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馬克龍4月5日至7日曾對中國進行國事訪問，他在訪華結束時警告歐盟不要成為華盛頓或北京在台灣問題上的追隨者，他的言論在歐洲引發強烈反彈。

馬克龍星期日接受法國媒體『每日輿論報』採訪時談到北京與莫斯科的傳統聯盟關係，以及北歐向瑞典和芬蘭擴大等問題。他表示，“俄羅斯已經在地緣政治上輸了戰爭”。

馬克龍解釋俄羅斯侵烏戰爭時說：“我們要說清楚，這不是所謂的‘特別軍事行動’，因為普京已經下令進行了全國動員。”

而且，在馬克龍看來，俄羅斯發動戰爭使其歷史性的盟友，也就是最親俄的國家也對普京的能力產生了懷疑。

馬克龍對這家媒體表示，他正準備接待烏克蘭總統澤連斯基，後者預計將於周日晚間從柏林抵達巴黎。

談到這場戰爭的後果時馬克龍表示，俄羅斯“事實上已經開始了對中國的附庸化進程，並失去了對其至關重要的進入波羅的海的機會，因為它迫使瑞典和芬蘭選擇加入北約組織。”

法國總統說，“這在兩年前都是不可想象的。因此地緣政治上(俄羅斯)已經失敗了。”馬克龍補充說：“實事求是地說，俄羅斯不應該贏得這場戰爭。現在，我們應該看看如何幫助烏克蘭人準備大反攻，如何為最終的不可避免的談判做好準備。”

馬克龍強調： “我一直說，從長遠來看，歐洲安全架構將必須充分保障明天的烏克蘭的安全。但它也將不得不設計一個與俄羅斯的非對抗形式、並重建一個可持續的平衡。但要達到這一目標還很遙遠”。

烏克蘭總統澤連斯基本周末在歐洲之行中先後訪問了羅馬、柏林、最後一站是巴黎。這是自烏克蘭戰爭爆發後澤連斯基第二次訪問法國，其日程表事先並未透露。法國媒體以“澤連斯基突訪巴黎”形容。

愛麗舍宮當地時間傍晚通告說，澤連斯基和馬克龍將在巴黎討論 "烏克蘭的緊急軍事和人道主義方面的需求"。

總統府說，馬克龍 "將重申法國和歐洲對恢復烏克蘭合法權利和捍衛其基本利益的堅定支持"。

澤連斯基抵達巴黎後，與馬克龍在愛麗舍宮共進晚餐後宣布，法國將用“數十輛”裝甲車和輕型坦克訓練和裝備幾個烏克蘭營。

兩位領袖在一份聯合聲明中說："在未來幾周，法國將用數十輛裝甲車和輕型坦克訓練和裝備幾個營，包括AMX-10RC裝甲偵察車“。聲明還說，巴黎還將 "努力支持烏克蘭的防空能力"。

馬克龍表示，只要烏克蘭需要，法國就繼續向烏克蘭提供政治、財政、人道主義和軍事支持。

德國同日早些時候已宣布，向烏克蘭提供大約27億歐元的軍事援助。德國總理朔爾茨表示，截至目前，德國對烏克蘭的承諾，包括軍備支援，已經達到170億歐元。