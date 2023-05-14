泰國立法選舉：兩大反對黨大幅領先或共組聯合政府 現政府遭重大挫敗

泰國/選舉/政治

泰國大選，法新社援引泰國選舉委員會周日(5月14日）晚間至周一(5月15日）發布的初步選舉結果：兩大反對黨"前進黨"和"為泰黨"在立法選舉中大幅領先，軍隊支持的現任政府遭到重大挫敗。

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法新社消息，根據對97%選票計票結果，"前進黨"Move Forward以1350萬張選票領先，"為泰黨"( Pheu Thai）獲得1030 萬張選票。 泰國總理巴育所在的泰國國家統一黨以450萬張選票位居第三。

計票結果顯示，獲軍方支持、執政近10年的政府遭遇重大挫敗。改革派的前進黨領導人表示，考慮與另一在野黨為泰黨共組聯合政府。

法新社報導，在完成超過80%選票計票後，結果顯示，兩大反對黨佔有優勢，代表前進黨出戰總理一職的皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，與為泰黨（Pheu Thai）達成協議"絕對有可能"。

渴望變革的年輕一代和總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）代表的保守保皇派間的矛盾在這場選舉中充分展現。2014年5月時任陸軍司令的帕拉育發動政變，同年8月根據臨時憲法就任總理。

據泰國選舉委員會在周日夜到周一公布的初步結果，在400個選區中，前進黨在國會下議院獲得113個議席；為泰黨則獲得112個席位。前進黨黨魁皮塔表示，可能與為泰黨組成聯盟。為泰黨的總理候選人貝東丹表示，得票最多的政黨將領導下屆政府，她表示，為前進黨感到高興，並稱人民的聲音最為重要。

爭取連任的總理巴育所屬的泰國人團結建國黨取得的議席數目排第五位。