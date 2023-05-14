泰國親軍方政權遭挫敗 土耳其強人首輪未過關

泰國立法大選 土耳其總統選舉

2023年5月14日，泰國曼谷，反對黨為泰黨的總理候選人，2009年遭軍人政變推翻下台的前總理他信的小女兒貝東丹在一個投票站投了票。她的黨與另一個反對黨前進黨大勝，兩黨正尋求組建政府。

周日全球兩場重要大選，一場是泰國立法大選，另一場是土耳其總統大選。泰國選舉結果已經揭曉，根據該國選舉委員會，兩大反對黨遙遙領先。在土耳其，根據對90%選票的統計，執政20年的現任總統埃爾多安與反對黨領袖都未過半數。如果最終結果仍然沒有發生變化的話，誰將成為土耳其總統，只有在5月28日舉行的第二輪大選中決出勝負。這種局面對埃爾多安而言是空前的。

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泰國反對黨尋求組建執政聯盟

先來看看泰國，在周日的議會選舉中，泰國選民挫敗執政近十年的軍方，兩個支持民主的反對黨脫穎而出，準備就執政聯盟進行談判。

泰國通過政變上台的軍人政權執政差不多已近十年，人心思變。反對派陣營兩大反對黨，一個是前進黨，一個是為泰黨，後者領頭的，恰是2009年遭軍人政變推翻下台的前總理他信的小女兒貝東丹。而現任總理、2014年發動軍事政變，推翻民選政府總理他信的妹妹英拉的前軍人巴育，九年執政，政績並不如人意。

根據已對97%選票的清點，兩大反對黨分居第一第二，遙遙領先，前進黨得票1350萬，為泰黨得票1030萬，而現任總理巴育的黨落在第三，只得到450萬張選票。從目前來看，前進黨領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為泰國未來政府的新總理。周日晚上，選舉委員會在400個選區中給予前進黨113名議席，略微領先於泰黨的112席。其他100名議員通過比例代表制選出。

號稱青年的標桿，能夠利用震撼曼谷大規模示威活動能量的前進黨領導人皮塔估計他的黨將贏得160個席位，這個意外的成績可能"關閉 "了親軍隊的少數派政府繼續執政的可能性。42歲的皮塔證實，與為泰黨聯合執政的協議 "已經擺在桌面上"。泰黨的明星候選人，36歲的貝東丹回應："我們已經準備好與前進黨對話，但我們在等待官方結果。"這位女士繼續說，她呼籲在推翻她的姑姑英拉的政變發生九年後，泰國以選舉而不是政變的方式決定誰來掌權。

土耳其兩大候選人旗鼓相當

周日的土耳其總統大選，可謂競爭異常激烈，計票開始，執政20年的強人埃爾多安比分一直在50%以上，親政權的媒體甚至宣布埃爾多安得票率高達54%，但遭到反對黨否認，在統計完大約90%的選票後，埃爾多安的得票率降至49.8%，現在，雙方陣營都宣布自己獲勝，看來，第二輪總統大選已不可避免。

據官方阿納多盧通訊社報道，根據臨時結果，現年69歲的埃爾多安總統在90%的計票中獲得了49.86%的選票。主要反對派候選人凱末爾-基利奇達羅格盧獲得44.38%的選票，西南-奧甘獲得5.30%的選票。

但據與反對黨關係密切的土耳其Halk TV電視頻道報道，在已統計的94.74%的計票中，埃爾多安獲得49.03%的選票，基利奇達羅格盧獲得45.22%，奧甘獲得5.32%的選票。

對於選舉之夜開始時處於領先地位的現任土耳其總統埃爾多安來說，在第一輪選舉中沒有獲勝，代表一個政治上的耳光。因為這一結果顯然是空前的：2014年，這位前總理在第一輪選舉中以51.8%的選票當選為土耳其總統，那是土耳其首次通過直接普選方式選舉國家元首。2018年，埃爾多安在提前舉行的總統大選第一輪中以52.6%的選票再次當選。

現在，在等待最終結果時，兩大陣營展開了一場數字大戰，敦促各自的觀察員留在計票站 "直到最後"。反對黨候選人基利奇達羅格盧堅定地說："我們處於領先地位。

兩人願景不同

埃爾多安與基利奇達羅格盧：兩人對土耳其願景完全不同。前者高喊當心混亂的風險，後者承諾春天的回歸。

一人獨掌大權還是合議制，繼續專制或承諾法治回歸：兩種可能的未來，社會的兩種選擇擺在了這個擁有8500萬人口但是從來也沒有如此分裂的國家面前。

在69歲的埃爾多安和74歲的基利奇達羅格盧之間，這不是代溝問題，而是風格和信念的問題。

在第一輪選舉結束的晚上，來自一個居住在伊斯坦布爾金角灣工人區的卑微家庭的國家元首，是一位虔誠的穆斯林，是家庭價值觀的倡導者，仍然是一直被城市和世俗精英長期蔑視的保守派多數黨的冠軍。但這次為了能夠勝選，他付出了與民族主義和伊斯蘭教小黨結盟的代價。

不屈不撓的劍客埃爾多安在周日帶着一張拉長的臉出現，在短短幾周的競選中，他抓住人群，提高嗓門，使用謾罵和侮辱，稱他的對手是 "恐怖分子"，是LGBT的推動者，他譴責西方的陰謀。他喋喋不休，每次在競選舞台上演講持續一個多小時，每天最多3次。

他為自己在執政20年期間的記錄、為國家的發展和建設基礎設施進行了辯護，但卻閉口不談席捲他的國家的經濟危機，通貨膨脹率仍然超過40%，貨幣在兩年內貶值了一半。

基利奇達羅格盧傾向於在集會中採取合議制，發言不多，經常由非常受歡迎的伊斯坦布爾市市長伊馬莫格盧和安卡拉市市長亞瓦士以及同盟黨的領導人陪同上台。

大多數土耳其電視頻道對總統的每一次表演都進行現場直播，基利奇達羅格盧被剝奪了訪問權，他依靠社交網絡，在自製的短視頻中解釋他對未來的願景，而在他家的廚房拍攝的視頻，在推特上大受歡迎。

正如他在海報上宣傳的那樣，"凱末爾 "希望成為 "廉潔先生"，他不斷地譴責他認為多年來困擾國家最高層的腐敗和裙帶關係。"你準備好為這個國家帶回民主了嗎？帶來和平？"他在安卡拉的最後一次會議上自問。

但他們倆都沒能說服6400萬登記選民中的一半，他們將重新回到他們面前解釋，試圖說服。