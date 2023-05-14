澤倫斯基再次請求交付戰鬥機

烏克蘭-德國

2023年5月14日，在德國亞琛舉行的查理曼獎頒獎儀式上，烏克蘭總統澤連斯基和德國總理朔爾茨握手。澤連斯基在亞琛接受授予他和烏克蘭人民的國際查理曼獎。

據德國電視一台和德國廣播電台報道，烏克蘭總統澤倫斯基於周六到周日夜間抵達德國，周日在柏林會晤了德國總統施泰因邁爾和德國總理朔爾茨。朔爾茨向澤倫斯基保證，德國將在必要時支持烏克蘭。澤倫斯基感謝柏林迄今為止提供的支持，並再次要求德國提供戰鬥機。

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在柏林與澤倫斯基會晤後，雙方舉行了共同記者會。朔爾茨表示，將繼續向烏克蘭提供人道，政治和財政援助，基輔也將得到武器支持。德國是“真正的朋友和可靠的盟友“。

這是自俄羅斯發動的烏克蘭戰爭以來，澤倫斯基首次到訪德國。他感謝德國的支持，並再次請求交付戰鬥機。他解釋說，“烏克蘭不想攻擊俄羅斯領土，而是想奪回佔領區“。他重申，基輔已準備好討論和平倡議，但必須是按烏克蘭的條件來進行。

周日下午，澤倫斯基和烏克蘭人民獲得了亞琛國際查理曼大獎。朔爾茨總理致頌詞，讚揚澤倫斯基為歐洲的價值而戰。歐盟委員會主席馮德萊恩也發表講話，做了類似的讚揚。查理曼獎是一個表彰促進歐洲一體化人物的獎項。獎項名稱來自於埋葬在亞琛的查理大帝。

在訪問德國之初，澤倫斯基還會晤了德國總統施泰因邁爾。雙方會談後，澤倫斯基在留言簿上簽名感謝施泰因邁爾和德國在對俄戰爭中提供的支持和聲援。他用德語寫道，“謝謝你，德國“。

就在澤倫斯基來訪前一天即周六，德國宣布，將對烏克蘭提供27億歐元的軍事援助，其中包括提供烏克蘭20輛黃鼠狼步兵戰車，30輛豹1主戰坦克等。新的軍援計畫將使德國自戰爭爆發至今對烏克蘭的武器援助近乎翻倍。

《法蘭克福彙報》得出的印象是，烏克蘭總統對此行是滿意的。德國會繼續提供武器。他和德國總統施泰因邁爾也言歸於好。只是在會晤教皇時，出現了不和諧的聲音。這也不難理解，因為教皇至今沒有稱俄羅斯是侵略者。但澤倫斯基到訪德國是訪問了一位“真正的朋友“。