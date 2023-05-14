澤連斯基突訪巴黎會晤馬克龍： "在大反攻前夜尋求更多支持"

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烏克蘭總統澤連斯基結束柏林訪問後於周日(5月14日）晚間抵達巴黎，法新社稱，在大反攻前夜尋求更多支持的澤連斯基與法國總統馬克龍共進晚餐，雙方着重討論烏克蘭在軍事及人道方面緊急需求。澤連斯基認為最快今年讓俄羅斯敗局"不可逆轉"。

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法新社報道，澤連斯基在飛機降落在巴黎以西的維拉庫布萊軍事基地後，立即前往愛麗舍宮，受到馬克龍的迎接。

澤連斯基在抵法後發推文說，“每次的訪問，烏克蘭的防禦和進攻力都隨之增強。(烏克蘭）與歐洲的關係越緊密，對俄羅斯的壓力就越加大。”

這是澤連斯基自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來第二次訪問愛麗舍宮。他上一次是在今年2月8日到訪巴黎。這次的巴黎之行也是在最後一刻宣布的。此前澤連斯基剛剛訪問柏林，與德國總理朔爾茨會談。

法國總統府愛麗舍宮明確指出，馬克龍將重申“法國和歐洲堅定不移地支持烏克蘭恢復其合法權利並捍衛其根本利益”。

澤連斯基此次歐洲小規模巡迴訪問，在德國獲得了一個獎項，表彰他對歐洲大陸統一的貢獻。澤連斯基最後突訪巴黎進行磋商，為反擊俄羅斯軍隊的大反攻進行最後的準備。

烏克蘭正在為歐洲的價值觀而戰。多位歐盟領導人周日前往德國亞琛，向澤連斯基和烏克蘭人民頒發享有盛譽的查理曼獎。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，“烏克蘭體現了歐洲理念所代表的一切：信念與勇氣，為價值觀和自由而戰、信守和平與統一的承諾” 。

周日在亞琛舉行頒獎儀式，也使澤連斯基有機會在16日歐盟峰會及日本廣島七國集團峰會前，與歐盟領導人再次會面。

澤連斯基表示，烏軍正準備反攻，目標是解放在國際公認邊界下被俄羅斯佔領的地區，而不是攻擊俄羅斯領土。他感謝德國提供的軍事支持，認為最快可以在今年讓俄羅斯敗局不可逆轉。