中國間諜罪密判梁成運 或與示警拜登明抵G7峰會有關？

中國/美國/間諜/梁成運

中國官媒《新華社》稱中國蘇州人民法院今天(15日)宣判，78歲男子梁成運涉嫌從事間諜活動，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產50萬元人民幣。而特別的是梁是持有美國護照的香港永久居民，同時據悉還是中國統戰部旗下美國德州的中國和平統一促進會主席，身份相當多重。台媒引述消息指而宣判時間點在G7峰會前，似乎也有某種刻意。

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中國高調宣布宣判消息，立即引發國際關注。中國入侵召開全球僑務代表大會，諸如受宣判的梁成運類的愛國僑領均在中國出席會議，聆聽中國最高領導人講話指示。目前沒有消息透露，梁成運此前是否參加了此次愛國統戰僑領峰會，或梁成運是否已經在中國被“雙規”類兩年時間拘押？也沒有消息透露對梁成運的審判細節內容。

中國官方不承認雙重國籍。

據新頭殼今天報道提疑問稱，持美護照男遭中國控“間諜”判“無期” G7峰會前測試美國反應？

消息指出，梁成運(英文名JOHN SHING-WAN LEUNG)，男，1945年5月1日出生，擁有香港永久性居民身份證，港澳居民來往內地通行證以及美國護照。2021年4月15日即被江蘇省蘇州市國家安全局“依法”對其採取強制措施，今天蘇州市中級人民法院一審公開宣判認定“間諜罪”罪名成立，判處刑責及罰款。但包括先前及今天的官方消息里都未提及梁成運到底從事哪些“間諜活動”。

新頭殼稱，由於本案調查和審判過程並未公開，而選在美國總統拜登(Joe Biden)前進日本廣島G7峰會前，宣判一名持有美國護照者犯“間諜罪”，判處無期徒刑，是否影響美中關係回溫？背後是否其他政治目的？是另類扯習後腿？還是考驗美國如何因應？都還有待觀察。

據中央社引述美聯社消息指出，美中關係正因貿易、科技、人權等議題，以及中國在主權聲索上越來越激進等處於低點。梁成運案在美國總統拜登即將前往日本廣島參加七大工業國集團（G7）領導人峰會等一連串出訪行程前宣判。

該消息指，儘管蘇州法院並未將此案明確指向中美關係，但間諜罪的指控是高度選擇性的，中方也沒有公布相關證據。