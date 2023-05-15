中美要恢復對話了 北京冀為習近平拜登舊金山會面鋪路

中國/美國/中美關係

上周美國和中國之間突如其來的一系列外交活動表明，在美中關係幾個月來一落千丈之後，兩國政府越來越希望着手穩定關係。華爾街日報今天透露，北京方面希望為中國領導人習近平出席該會議並與拜登舉行一次單獨的峰會鋪平道路。

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在美國國家安全顧問沙利文上周與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談後，雙方都表示希望進行更多對話。據該報，美中終於恢復對話，但不信任陰雲遮蔽前景。由於中美之間存在高度的不信任，特別是涉及到兩國關係中最敏感的領域，如台灣問題，如何實現這一目標以及接下來會如何就更不可知。

拜登政府已經把嘗試克服近期相關干擾以恢復溝通渠道作為一個優先事項。美國官員表示，此舉一定程度上是回應憂心於美中摩擦後果的盟友和合作夥伴的呼籲。同時也旨在努力避免美中軍隊發生意外衝突。

沙利文與其中方對等官員王毅在維也納舉行此番會晤後，美中兩國發聲明稱，雙方同意繼續用好這一溝通渠道。這暗示雙方都希望進行更多溝通。

到目前為止，北京方面在前述氣球事件後一直擱置布林肯訪華事宜的重新安排，一位美國官員說，關於重新安排的布林肯訪華行程可能何時成行，沙利文和王毅未討論具體的日期。

另外，兩國政府均已討論了美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)和財政部長耶倫(Janet Yellen)潛在的訪華之行。

對北京方面來說，驅動力之一是定於11月在舊金山舉行的一場亞太領導人年度峰會。前述中國官員表示，北京方面希望為中國領導人習近平出席該會議並與拜登舉行一次單獨的峰會鋪平道路。

拜登周三告訴記者，在安排與習近平的對話方面已經取得進展，但拜登沒有透露二人何時可能對話。這兩位領導人上一次是去年11月在印尼巴厘島二十國集團(G20)主要經濟體峰會之前會晤的，那是拜登就任總統以來兩人的首次面對面會晤。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E4%B8%AD%E7%BB%88%E4%BA%8E%E6%81%A2%E5%A4%8D%E5%AF%B9%E8%AF%9D-%E4%BD%86%E4%B8%8D%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E9%98%B4%E4%BA%91%E9%81%AE%E8%94%BD%E5%89%8D%E6%99%AF-6b4fa5e7