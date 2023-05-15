加拿大指稱會有中國更多秘密警察局在加運作

加拿大/中國/秘密警察局

加拿大公共安全部長告訴一家加拿大電視台，可能有更多的“中國警察局”在加拿大運作，而幾個月前，加拿大警方表示他們正在調查蒙特利爾的兩個社區中心是否被用來恐嚇或騷擾華裔加拿大人。

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加拿大部長指控加拿大可能會有更多的“中國警察局”。路透社稱，加拿大公共安全部長 Marco Mendicino周日告訴一家加拿大電視台，“我相信加拿大皇家騎警已經採取具體行動來阻止任何外國干涉的警察局，而且，如果新的警察局如雨後春筍般湧現，加拿大未來也將繼續採取果斷行動。”

Marco Mendicino是在接受 CTV 的採訪時，如此回答 CTV 的相關提問。

今年 3 月，加拿大警方表示他們正在調查蒙特利爾的這些華人社區中心。本月早些時候，加拿大媒體報道稱，儘管部長聲明加拿大所有秘密站點都已關閉，但這些社區中心仍在正常運作。

中國否認干涉加拿大事務的指控。

部長Mendicino 的評論是在渥太華和北京針鋒相對的外交驅逐之後發表的。

上周，加拿大驅逐了中國外交官趙巍，此前一份情報報告指控他試圖恐嚇一名批評中國對維吾爾族穆斯林少數民族施壓的加拿大議員及家人。翌日，中國從上海驅逐了加拿大外交官詹妮弗·林恩·拉隆德。

加拿大總理特魯多政府一直面臨壓力，要求打擊中國涉嫌干涉的行為，並呼籲對此事進行公開調查。特魯多政府已經任命了一名特別調查員來調查這個問題。

加拿大媒體多次發表報道，援引匿名情報來源的指控稱，中國政府策畫干預加拿大最近兩次的選舉。

北京否認這些指控。

特魯多曾表示，中國試圖干預 2019 年和 2021 年的投票，但這並沒有改變選舉結果。特魯多上周還表示，加拿大“不會被中國的報復嚇倒”。