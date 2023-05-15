山東泰山韓籍球員孫准浩在華被刑拘

足球貪腐

亞洲 – 法國《隊報》15日報道，效力中國足球俱樂部山東泰山的韓國外援孫准浩(Jun-Ho Son)涉嫌一場腐敗案遼寧警方帶走調查。

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該信息來自一位不願透露姓名的韓國外交官。 他說，上屆與韓國隊一起參加世界盃的中場球員孫准浩（31 歲）於周五在中國東北的遼寧省被拘留和監禁，因為據稱他參與了一場腐敗案。

他所在的俱樂部不願再透露更多消息。韓聯社報道說，孫准浩從12日起處於被“刑事拘留”狀態，在遼寧省朝陽市接受調查。中國公安15日向韓國駐瀋陽總領事館通告了孫准浩被刑拘的情況。

據韓國駐華大使館方面15日消息，效力於山東泰山足球俱樂部的韓國外援孫准浩被遼寧省警方帶走調查，領區領事正對孫准浩提供必要的領事協助。

據中國媒體報道，孫准浩被警方調查或與山東泰山主帥郝偉牽涉的“假球案”有關。在本輪足壇打假風暴中，金敬道等山東泰山選手涉案被調查。而就孫准浩受查一事，中國外交部發言人汪文斌在當天的記者會上表示，目前不了解具體情況。

孫准浩出生於1992年，2014年進入浦項制鐵足球俱樂部開啟職業生涯，2014年參加仁川亞運會，助力球隊摘得金牌，2018年轉入全北現代汽車俱樂部，2021年轉入山東泰山。孫准浩2020獲選K1聯賽最佳球員（MVP），去年還代表韓國出戰卡塔爾世界盃。