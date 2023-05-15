李輝明天首訪基輔 談什麼引關注

中國/烏克蘭/俄羅斯/李輝

烏克蘭政府一位高級官員周一告訴法新社，負責討論解決烏克蘭戰爭的中國特別代表李輝將於16日和17日訪問基輔。此後李輝還將前往波蘭、法國、德國和俄羅斯商討烏克蘭戰爭事宜。

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法新社說，據烏克蘭政府官員報告，負責討論解決烏克蘭戰爭的中國特別代表，中國前駐俄羅斯大使李輝將從周一開始來到烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，討論 "烏克蘭戰爭危機的政治解決議題"。

路透社消息說，中國高級特使訪問烏克蘭和俄羅斯執行“和平”使命。北京表示李輝此行旨在討論烏克蘭危機的“政治解決方案”。

中國外交部上周五宣布，中國歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝也將在為期多天的訪問中訪問波蘭、法國和德國，但當時未提供詳細時間表。中國外交部發言人汪文斌在每日例行記者會上說：“這次訪問證明了中國為勸和促談所做的努力，充分體現了中國對和平的堅定承諾。”

李輝是自 2022 年 2 月俄羅斯入侵以來訪問烏克蘭的最高級別的中國官員，他的訪問可能恰逢烏克蘭為奪回被俄羅斯奪取的領土而進行期待已久的反攻行動的開始。

據兩位知情人士透露，烏克蘭將成為李輝此行的第一站。中國外交部沒有立即回復對李將訪問的國家的順序發表評論的請求。

幾周前，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基於 4 月下旬通了電話，這是兩國領導人自戰爭開始以來的首次會談。澤連斯基在推特上稱這次通話“漫長而有意義”，而習近平則表示，中國將專註於促進和平，儘管鑒於北京與俄羅斯的關係，北京結束衝突的提議在西方遭到了一些質疑。

然而，包括法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩在內的幾位歐洲領導人已敦促習近平在 3 月起對中國首都的一系列訪問期間與澤連斯基進行對話，並在限制莫斯科的侵略方面發揮更積極的作用。

自 2 月以來，北京大力推動政治解決烏克蘭危機的12 點建議。但這項在俄羅斯入侵一周年之際推出的計畫，在很大程度上是對中國此前在俄羅斯侵烏戰爭中的路線的重申。它敦促雙方同意逐步緩和局勢，並警告不要使用核武器。

基輔已經排除了向俄羅斯做出任何領土讓步的想法，並表示要收回每一寸土地。俄羅斯於 2014 年吞併了克里米亞半島，並自去年以來聲稱吞併了其他四個烏克蘭地區，莫斯科現在將其稱為俄羅斯土地。

在整個戰爭期間，中國一直沒有譴責其戰略盟友莫斯科，也沒有將俄羅斯的行為稱為“侵略”，導致歐洲國家和美國批評中國作為衝突潛在斡旋者的信譽。

據路透社說，鑒於西方國家對習近平在 3 月與他的好朋友俄羅斯總統普京的會面感到不安，以及兩國在入侵前不到三周的時間裡承諾建立“無上限”的夥伴關係，無論李輝發表什麼信息都將受到仔細審查。