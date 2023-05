港府公共圖書館除書：5作者及四成政治議題作品被疑危害國安而下架

香港/政治

自港府要求各部門加強維護國家安全後,公共圖書館出現「因人廢言」的現象,被迫停刊已連載40年的政治漫畫家尊子,其着作亦被圖書館下架;而與他有同樣命運的,還有至少四名屬於溫和民主派的前立法會議員和學者,當中包括已故民主派元老司徒華。另據報章統計,圖書館在過去兩年半下架了四成已知的政治題材和人物的影音資料及書籍,而有關「六四事件」的材料更是只餘一項。有學者批評當局矯枉過正,可能引起反效果;亦有評論憂慮這可能是「香港文革」的開始。

廣告 繼續瀏覽後續

以公帑營運的公共圖書館及負責管理的康樂及文化事務署,一直拒絕透露因維護國家安全而下架書籍的數目,只是不斷重申,會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍,涉嫌內容可能違反國家安全或香港法律的書,都會立即下架以作檢視。但近日大規模的書籍和影音作品下架已引起反彈,要求當局公開下架準則的人,已由學者和評論員擴大至建制派,當中包括儼如英國內閣的行政會議成員湯家驊,他期望圖書館在「可行情況下」清楚解釋準則,也不要輕易「自我審查」。

尊子書籍一夜全下架 「六四」相關作品只剩一項

《明報》將會叫停尊子漫畫連載一事在上周三(10日)晚在個別傳媒人士中流傳,網媒《集志社》當日在公共圖書館網站搜尋「尊子」,仍可搜索到 21 項相關資料,包括 18 項書籍,但到了《明報》於翌日公布停刊決定後當日,該社再以「尊子」作搜尋,已顯示為「沒有符合的檢索結果」,當中包括個人着作和尊子有份參與的合輯。

傳媒追查下發現,自本月以來,有至少五人的着作在公共圖書館「被消失」,分別是已逝世12年的民主派元老司徒華丶因人道支援2019年反修例運動人士而被捕的立法會前議員兼大律師吳靄儀丶曾出版反修例運動書籍的中文大學政治與行政學系副教授馬岳丶文章被用作指控《立場新聞》涉嫌煽動的中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟等。

另外,《明報》一項調查報道發現,在該報自2020年底起就公共圖書館館藏資料整合的資料發現,當中有468項涉及政治題材及人物的影音資料及書籍,已今已下架至少195項,即兩年半內有四成遭下架;當中96項丶佔下架總數近一半更是在過去一年內被移除。但不少下架作品其題材與國安無關,例如民主黨前議員鄺俊宇的小說《有一種幸福叫守護》丶民主黨前主席劉慧卿的回憶錄《我在民主黨的日子》,以及通識科教師許承恩撰寫的參考書《通識概念攻略》等。

該報的統計更發現,自負責審核部門工作的審計署上月下旬發表報告,建議公共圖書館加強檢視館藏以維護國安後,本月初起,圖書館再下架多項資料,包括政治學者及具政黨背景者的作品,而「六四事件」相關材料(分別以「六四」「june fourth」「八九民運」等關鍵詞搜尋)在前年平安夜仍有63項,上月底審計署報告公布翌日仍至少有46項,但到了昨(14日)晚,則只剩1項,是香港電台1996年有關港人身分認同的電視節目。

從名單可見,部分因「六四」而被下架的書籍或影片,其實與「六四事件」未必有關連,例如在1990年由新加坡《聯合早報》出版的英文書《Lee Kuan Yew on China and Hongkong after Tiananmen》(中文版名為《李光耀看六四後的中國丶香港》),在4月28日仍可搜索到,但到了本月6日則已起下架。另被下架的,亦包括一些有關市民會否仍去參加六四紀念活動的新聞紀錄片。前支聯會常委蔡耀昌認為,當局是以一種「有殺錯丶無放過」的態度處理事件,以司徒華為例,其書籍大多是談教育,當局似乎是按司徒華的名字去搜索和下架,要求當局交代下架準則。

評論:似按名字下架作者書籍

本身擁有已被下架的司徒華自傳《大江東去》的資深大律師兼行政會議成員湯家驊,不認為該書有危害國安目的,他不評論公共圖書館的決定,但期望圖書館在可行情況下清楚解釋準則。他認為,圖書館應盡量令讀者接觸多元作品,除非該書有很大問題,否則不應輕易「自我審查」;他又說,即使書籍涉及分裂或煽動意圖,圖書館單純藏有或向讀者提供此類書,本身並無犯罪目的,干犯國安罪行的機率不高。

香港都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然亦向該報表示,公共圖書館是大部分市民接觸資訊的重要渠道,應提供不同方面的材料,書籍減少會令市民接觸面縮減,認為現時情況是矯枉過正,而現屆政府處理公眾接收資訊的態度亦可能引起反效果,令市民容易就下架動作產生猜疑。

但事實是一些爭議事項只餘立場偏建制或由建制人士或傳媒出版的書籍,以2014年的「佔領中環」運動為例,搜索結果只有7本書,只有中國港澳研究會理事田飛龍丶《文匯報》編撰的書仍在架上,而由佔中發起人戴耀廷和朱耀明等人撰寫的《公民抗命與佔領中環:香港基督徒的信仰省思》等則已下架。

香港着名專欄作家及時事評論員陶傑憂慮,這可能是「香港文革」的開始,指港府前線官僚不了解中國政治,只懂拿着書單和幾個名稱便去執行指令,不懂靈活變通處理。