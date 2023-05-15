港美「愛國僑領」被中國裁定為間諜 梁成運囚終身

中國/間諜罪

梁成運曾與楊潔箎合影(左圖), 右圖為與在美的中國統戰組織發表支持港區國安法聲明的配圖 2023年5月15日

擁有美國國籍的香港永久居民梁成運，在中國被控間諜罪，遭蘇州市中級人民法院今(15日)早一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人財產50萬元人民幣(摺合約6.6萬歐元)。

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官方通報指，78歲的被告梁成運（英文名為JOHN SHING-WAN LEUNG），因涉嫌從事間諜活動，2021年4月15日被江蘇省蘇州市國家安全局採取強制措施。不過，法院的通報並未交代罪證，網上亦未有相關資料。

通報指梁成運擁有香港永久居民身份證丶港澳居民來往內地通行證和美國護照，並刑出相關證件的部分號碼和出生年月日。

公開資料顯示，梁成運是位於美國德洲的美中友好促進會會長，曾與同位於德州和休斯頓的「中國和平統一促進會」在2020年中《港區國安法》實施後發表支持聲明，全美和統會以《德州三統促會團體支持中國實施香港國安法》為題發布消息。和統會是中共統戰部屬下組織，在美國22處地方有分會，而梁成運則與多位中共高層及政界名人同場合影，包括前中國外交部長楊潔篪。

根據德州休士頓中文媒體《世界名人網》，梁成運被稱為「愛國僑領」，致力中美文化交流；另據中國新聞網，他曾於2012年7月以「美國梁氏文化交流基金會主席丶美國奧克拉荷馬東南州立大學文化交流主管」的身分到揚州文化藝術學校考察，當時並由省僑辦文宣處副處長朱榮玲陪同。此外，他又在2015年10月以梁氏基金會主席和「着名僑領」之姿，在江蘇連雲港贊助60名農村貧困兒童治療白內障。

愛國僑領近日接連出事，本月上旬，美國波士頓地區的「中國和平統一促進會」共同會長梁利堂(Litang Liang)，因涉嫌向北京當局提供海外反對中共的華人的信息，並組織針對這些人士的活動，被美國聯邦當局逮捕起訴，控以非法擔任外國政府代理人丶監控當地反對中國政府人士的罪名。