美國國務院最新年度宗教報告再次批評北京

本周一，美國國務院本周一5月15日發布《2022國際宗教自由報告》。該報告批評北京持續壓迫境內各宗教團體，甚至導致許多宗教信徒因遭受虐待而逃離中國。此前，美國國際宗教自由委員會（USCIRF）也曾經在近日發布的《2023年全球宗教自由報告》中，再次將中國列為“特別關注國”。

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新疆維吾爾受迫害情況

美國國務院的上述報告針對全世界近200個國家和地區的宗教自由狀況進行了全面審查。報告有關中國的部分指出，中共當局明確要求宗教活動“不得危害國家安全”，甚至連宗教服飾、宗教活動都被列入新疆有關“宗教極端主義”的範疇；當地政府還規定禁止維吾爾族穆斯林蓄鬍子、戴面紗或穿着宗教服飾，甚至干涉民眾的生育、教育、婚喪喜慶或繼承等活動。

據自由亞洲報道：一位不具名美國國務院資深官員表示，外界看到中國的宗教自由狀況持續惡化，美國政府將繼續通過所有可能的工具來幫助面臨當局鎮壓的中國人民：“我們將繼續與世界各地的盟友合作，包括伊斯蘭國家，以加強對中國的相關行動，特別是中國針對宗教少數群體的待遇。”這位美國資深官員還表示，美國認定中國對維吾爾人的待遇構成種族滅絕和反人類罪，美國政府通過包括金融制裁、簽證限制、《維吾爾強迫勞動預防法》等來協助改變中國政府對新疆民眾的迫害。

聯合國人權高專辦去年曾經發布備受輿論矚目的“新疆報告”，批評中國政府在新疆針對維吾爾人和其他以穆斯林群體進行大規模拘禁的行為“可能構成國際罪行，尤其是反人類罪”。

宗教信徒因受迫害而逃離中國

美國國務院國際宗教自由大使侯賽因（Rashad Hussain）在15日的報告發布會上說：“中國繼續鎮壓藏傳佛教徒、中國基督徒和法輪功修鍊者，其中許多人因不堪虐待而逃離中國。”

自由亞洲曾經報道： 在大量“潤”到美國的中國人中，有不少是在中國曾受到宗教壓迫的群體。美國國務院的這份最新報告則顯示，在2022年，中國政府利用新冠疫情為借口，加強了對民眾“非必要”出國旅行的控制，並對公民護照申請進行更為嚴格的審查。比如，多位中國基督教學生申請出國留學，卻遭到當局以新冠疫情為由拒絕護照申請。

報告同時指出，在2022年間，中國政府修訂多條相關法律，對公眾的宗教信仰自由實施更為嚴厲的管控。去年3月1日，中國《互聯網宗教信息服務管理辦法》生效，當局以國家安全為由，禁止非官方認可的宗教團體在網上傳教或是募捐。同年6 月 1 日，中國《宗教活動場所財務管理辦法》正式上路。各地宗教活動場所如接受捐贈，需出具由省級政府宗教事務部門統一印製編號的收據，此舉可能導致宗教捐款受限。

美國國務卿布林肯

美國國務卿布林肯在5月15日的報告發布會上，公開譴責針對宗教信仰自由的迫害行為，並批評了中國當局對於維吾爾等穆斯林少數民族的鎮壓。布林肯表示：“世界上許多政府仍繼續（壓迫）宗教少數群體，包括酷刑、毆打、非法監視和所謂的再教育等各種方式，這份報告紀錄了這些行為，在某些情況下，這種趨勢正在惡化。”“我們的人權團體和非政府組織正在紀錄針對中國新疆維吾爾穆斯林的種族滅絕和危害人類罪行。”

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）在周一當天的記者簡報會上也強調，美國政府持續對中國的人權狀況感到關切，而人權議題也是美國與中國在政府雙邊交流中非常重要的部分。