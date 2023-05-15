菲律賓在南海海域放浮標宣示主權

菲律賓/中國/南海

菲律賓海岸警衛隊發言人報告說，菲律賓已在菲律賓專屬經濟區 (EEZ) 內放置航行浮標，以維護對南中國海有爭議的南沙群島的主權。

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菲律賓在南海部分海域放置浮標以宣示主權。據路透社消息說，隨着菲律賓總統小費迪南德·馬科斯尋求與條約盟友美國建立更密切的關係，中國在南中國海採取的行動越來越咄咄逼人。菲律賓海岸警衛隊（PCG）14日表示，已經於 5 月 10 日至 12 日在 200 英里（322 公里）區域內的五個區域設置了五個懸掛國旗的浮標，其中包括聖靈群島，而此前2021年數百艘中國海上船隻曾停泊在那裡的水域。

菲律賓海上警務官員稱，“此舉凸顯了菲律賓保護海上邊界和資源並為海上貿易安全做出貢獻的堅定決心。”南海問題海岸警衛隊發言人傑伊塔里埃拉准將在推特上說。

2022年5月，海岸警衛隊在南沙群島的四個島嶼上安裝了五個導航浮標。

路透社說，2016 年的一項國際仲裁裁決宣告中國對幾乎整個南海的主權主張無效。文萊、馬來西亞、台灣和越南也對南沙群島擁有主權，中國在那裡挖沙建礁島，並為它們配備導彈和飛機跑道。多年來，北京在爭議地區部署了數百艘海岸警衛隊和漁船。